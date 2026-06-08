El nacionalista Kurti anuncia sondeos para formar un nuevo gobierno en Kosovo

Skopie, 8 jun (EFE).- El recuento oficial de casi la totalidad de los votos en las elecciones legislativas del domingo en Kosovo confirman tanto la victoria del actual primer ministro, el nacionalista Albin Kurti, como su debilitamiento, pues con el 43 % logrado su partido 'Autodeterminación' ha perdido la mayoría absoluta obtenida en los comicios del 28 de diciembre.

Los principales partidos de la oposición, el Partido Democrático de Kosovo (PDK) y la Liga Democrática de Kosovo (LDK), quedaron en segundo y tercer lugar, con el 21 y el 17,6 por ciento, respectivamente, informó este lunes la Comisión Electoral Central (KQZ) del país tras el escrutinio del 99 por ciento de las papeletas.

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Kurti, que encadena así tres triunfos electorales consecutivos en menos de 18 meses, se ha mostrado abierto a hablar con todos los partidos que han logrado entrar en el Parlamento, con el fin de sondear la posibilidad de formar un nuevo Ejecutivo encabezado por su gobernante formación Autodeterminación (Vetëvendosje, LVV).

"En las próximas semanas nos reuniremos y cooperaremos con todos los partidos, porque lo primero y más importante, por encima de todo, es el interés público", dijo el mandatario.

Una vez que la KQZ anuncie oficialmente los resultados finales, la sesión constitutiva del nuevo Parlamento tendría lugar a finales de julio, por lo que Kosovo podría tener un nuevo gobierno en agosto o septiembre.

Inmediatamente después -de acuerdo con la legislación- tendría que comenzar el procedimiento para elegir a un nuevo jefe de Estado, ya que el mandato de la presidenta Vjosa Osmani expiró en abril.

Según los plazos aplicables, la elección presidencial no tendría lugar antes de octubre.

Osmani anunció anoche su intención de postularse para un segundo mandato presidencial, a pesar de la prolongada negativa del LVV a respaldarla.

Ese enfrentamiento provocó un boicot parlamentario por parte de la oposición en abril y mayo, el colapso del proceso de la elección un nuevo presidente del país y la convocatoria de las elecciones anticipadas, que fueron las celebradas ayer, domingo.

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Si los partidos vuelven a no ponerse de acuerdo sobre un candidato presidencial de consenso, el estancamiento político de Kosovo podría prolongarse con nuevas legislativas anticipadas en 2027.

El analista político kosovar Adnan Beqiri ve en el resultado de la votación de ayer un debilitamiento de todos los partidos que espera los lleve a buscar y alcanzar compromisos que eviten una nueva convocatoria a las urnas.

"Otras elecciones anticipadas aumentarían el boicot de los votantes, y eso no favorecería a ningún partido, por lo que creo firmemente que el tema presidencial también será más fácil de discutir ahora que el resultado es más débil para cada partido", declaró el experto a la televisión TV A2.

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Entre los partidos mayoritarios, solo el LDK mejoró su resultado de diciembre, debido en gran medida a la participación de la popular expresidenta Osmani en la lista de la formación.

Entre los serbios étnicos —que representan entre el 5% y el 7% de los dos millones de habitantes de Kosovo—, la Lista Serbia, respaldada por Belgrado y el presidente serbio Aleksandar Vucic, se llevó la mayoría de los votos, como se esperaba, y está posicionada para reclamar la mayor parte de los diez escaños parlamentarios reservados para los serbios y garantizados por la Constitución.

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También se espera un escaño eventual para el pequeño y moderado Partido Serbio para la Libertad, la Justicia y la Supervivencia, que coopera con las instituciones de Pristina.

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