Canarias será la sede del IV Foro Iberoamericano de Turismo en 2027

Las Islas Canarias acogerán el IV Foro Iberoamericano de Turismo en 2027, tal y como ha comunicado la organización durante la clausura del III Foro Iberoamericano de Turismo celebrado en San Pedro Sula (Honduras).

Según la nota de prensa enviada desde la CEOE, estos foros son un espacio de diálogo, cooperación y acción público-privada de la industria turística que busca consolidar el sector como motor de desarrollo económico, cohesión social e integración regional.

Canarias ha sido seleccionada en reconocimiento al "posicionamiento internacional alcanzado por el archipiélago como uno de los destinos turísticos de referencia a nivel mundial", así como a su creciente papel como plataforma de conexión económica, empresarial e institucional entre Europa, África y América Latina.

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La presentación del IV Foro fue realizada por el director de Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo de Tenerife, Pedro González, y el viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Gustavo González de Vega. Ambos trasladaron su compromiso con el turismo y la continuidad del trabajo desarrollado en la tercera edición.

"La elección de Canarias como sede de la IV edición del Foro Iberoamericano de Turismo es un reconocimiento al liderazgo internacional que hemos construido durante décadas. Canarias no solo es una potencia turística; es también un territorio que exporta conocimiento, innovación y soluciones para otros destinos", ha afirmado González de Vega.

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"Para la isla es una oportunidad magnífica para seguir estrechando los lazos con nuestros países hermanos y que puedan conocer mejor todas las opciones que Tenerife tiene para ofrecer", ha indicado, por su parte, Pedro González.