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Ayuso celebra que "España abraza con júbilo al Papa de todos" tras el millón de personas en la misa de Cibeles

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado que "España abraza con júbilo al Papa de todos" tras superarse un millón de asistentes a la misa del Corpus Christi oficiada por León XIV este domingo en la Plaza de Cibeles.

"Más de un millón de personas celebramos la misa del Corpus en el corazón de Madrid. España abraza con júbilo al Papa de todos. ¡Alzad la mirada!", ha trasladado en redes sociales la mandataria autonómica, quien ha sido una de las asistentes a esta ceremonia.

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Según la organización, la afluencia de público ha rebasado ampliamente las previsiones iniciales, mientras continuaban llegando personas con intención de acceder a la zona habilitada para seguir la ceremonia religiosa.

La Misa de este domingo era el acto central del viaje apostólico del Papa a Madrid, a la que han seguido la procesión y la bendición eucarística con el Santísimo Sacramento.

En el Palacio de Cibeles se ha instalado la sacristía, en la que se han revestido, además del Papa, a más de 150 obispos y cardenales y 1.600 sacerdotes con ornamentos confeccionados para la ocasión e inspirados en la Catedral de la Almudena. El altar, levantado frente al Palacio de Cibeles, mide 55 metros de ancho por 20 de fondo y está coronado por una cúpula de 25 metros de altura.

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Mientras, en la comunión han intervenido más de 2.100 ministros de la comunión, entre presbíteros y ministros extraordinarios, con cerca de 2.300 píxides, repartidos desde seis iglesias que han permanecido abiertas hasta las 14:00 horas.

En cuanto a la custodia empleada en la procesión, se trata de una pieza de 1943, en plata dorada y enjoyada, con los cuatro evangelistas representados, costeada por suscripción popular.

Las alfombras florales han estado compuestas por más de 30.000 claveles, principalmente blancos y amarillos, obra de 24 alfombristas coordinadores y unos 160 voluntarios. El dispositivo técnico ha contado con 31 pantallas LED, siete camiones-pantalla --uno con una pantalla de 100 metros cuadrados--, 608 altavoces repartidos en 67 torres delay.

Para la atención de los asistentes se han habilitado diez puntos de suministro de agua potable, 2.300 aseos químicos, un dispositivo de gestión de residuos y un amplio sistema de vallado y seguridad.

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