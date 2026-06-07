Montero celebra las palabras del Papa: "Atender y acoger a los vulnerables debe traducirse en políticas públicas"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha calificado como "muy necesarios los mensajes de humanidad y fraternidad" transmitido por el Papa León XIV durante su visita a España que ha comenzado este sábado en Madrid.

"Atender y acoger a los más vulnerables no solo debe ser una actitud religiosa o moral, también debe traducirse en políticas públicas y en una acción de gobierno que no deje a nadie atrás", ha señalado Montero en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

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El Papa León XIV ha presidido este domingo la procesión del Corpus Christi en las calles aledañas a la Plaza de Cibeles en Madrid, durante su homilía ha llamado a comprometerse en la construcción del bien común.

"También nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común", ha destacado.