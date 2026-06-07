El ministro del Interior paquistaní visita Teherán con una carta privada al líder supremo del país

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, ha visitado Irán este domingo para entregar una carta de contenido no especificado firmada por el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, al líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei.

Naqvi ha entregado la misiva al ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, con quién ha compartido impresiones durante un breve encuentro en Teherán sobre la actual situación de la guerra contra Israel y Estados Unidos, bajo un teórico alto el fuego que se ha roto varias veces este fin de semana.

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Pakistán es el principal mediador internacional en el conflicto y ha albergado incluso conversaciones indirectas entre los negociadores de Estados Unidos e Israel.

Cabe recordar que el asesor militar del líder supremo de Irán anunció el viernes que, por lo que a Teherán respecta, las conversaciones con Estados Unidos están paralizadas y que un hipotético acuerdo quedará a expensas de la liberación de una significativa cantidad de activos iraníes bloqueados en el extranjero.

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El general Mohsen Rezaei, en entrevista a la cadena CNN, fijó incluso una cifra: "24.000 millones de dólares no me parece demasiado precio para Estados Unidos si quiere llegar a un acuerdo con nosotros", ha aseverado en relación al dinero bloqueado desde que la primera Administración Trump abandonara en 2018 el acuerdo nuclear con Irán y reanudara las sanciones contra la República Islámica.