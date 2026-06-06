Ruanda rechaza aplicación "selectiva" del pacto de paz con la RDC tras críticas de EE.UU.

Nairobi, 6 jun (EFE).- El Gobierno de Ruanda afirmó que los acuerdos de paz con la vecina República Democrática del Congo (RDC) auspiciados por Estados Unidos "no pueden aplicarse de manera selectiva" y acusó de nuevo a la RDC de incumplirlo, después de las críticas formuladas por Washington.

"Es importante recordar que las obligaciones contenidas en los Acuerdos de Washington vinculan tanto a Ruanda como a la RDC y exigen rendición de cuentas por parte de todas las partes", afirmó anoche en un comunicado el Ministerio ruandés de Asuntos Exteriores.

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"Los problemas no pueden resolverse mediante la parcialidad", añadió, al acusar una vez más a la RDC de estar "en flagrante incumplimiento" de los pactos por "su continuo apoyo estatal" al grupo rebelde Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR).

El Ministerio hizo referencia a las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el pasado día 4 ante un comité parlamentario, cuando señaló que el cumplimiento del acuerdo "no ha sido bueno" y subrayó que Washington ha tenido que "imponer algunas sanciones".

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"Por parte de Ruanda, estamos empezando a ver cierto cumplimiento. Se está avanzando, no lo suficientemente rápido, pero esperamos que a mediados del mes se cumpla el acuerdo de retirada de las tropas ruandesas (de la RDC)", afirmó.

Sin embargo, el secretario subrayó que todavía "hay que abordar" el problema del poderoso grupo armado congoleño Movimiento 23 de Marzo (M23), que combate contra el Ejército de la RDC en el este del país con el apoyo de Ruanda.

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Las FDLR fueron creadas en el este congoleño en el año 2000 por hutus ruandeses que participaron en el genocidio de 1994 -en el que fueron asesinados al menos 800.000 tutsis y hutus moderados- y que buscan recuperar el poder en su país.

En 2012, exmiembros de otra milicia formada anteriormente por tutsis para combatir a las FDLR crearon el M23, que reactivó sus combates en marzo de 2021 tras años de relativa calma y controla parte del este congoleño actualmente.

El conflicto se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, y semanas después, de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

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Los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que ambas partes se han acusado mutuamente de violar.

Ese acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU (Monusco). EFE