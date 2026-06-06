Final Fantasy VII Remake: Revelation llegará en 2027 como tercer y último capítulo

Summer Game Fest 2026 ha acogido la presentación de viodejuegos como Crossfire, gen Atlas, Star Wars: Galactic Racer y Last Harbour, y ha sido el escenario en que se ha confirmado el título la tercera entrega de Final Fantasy VII Remake y se ha anunciado Resident Evil Veronica,

La tercera y última parte de Final Fantasy VII Remake llegará en primavera de 2027 y llevará por título Revelation. Estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 y PC, como se ha desvelado en Summer Game Fest 2026.

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En ella, Cloud y sus amigos se lanzan a la batalla final para salvar el planeta y poner fin a un conflicto legendario: un meteorito ha aparecido en el cielo, los guardianes planetarios conocidos como Armas se han desplegados por el mundo y la guerra amenaza con estallar.

Capcom ha anunciado Resident Evil Veronica, el 'remake' del título lanzado en 2000 del franquicia llegará en 2027 a PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 y Steam, con gráficos y jugabilidad actualizados, además de una historia reinventada.

Assassin's Creed Black Flag Resynced, desarrollado por Ubisoft, llegará el 9 de julio. Este título recupera la aventura pirata en solitario de la saga de los asesinos, protagonizada por Edward Kenway y embientada en plena edad de oro de la piratería en el Caribe.

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El título muestra mejoras a nivel gráfico y de jugabilidad, e introduce nuevo contenido. En el evento, se ha compartido un trailer con una reinterpretación de la canción marinera 'Leave Her Johnny', del artista Woodkid.

Remedy Entertainment ha compartido nuevos detalles de Control Resonant, el título de rol y acción ambientado en una Manhattan transformada por fuerzas paranaturales, que permitirá explorar zonas que no pudieron verse en el primer juego Control. Estará disponible el 24 de septiembre para PlayStation 5, Xbox Series y PC.

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Smilegate y That's no Moon han presentado Crossfire, un 'shooter' táctico en tercera persona que combina narrativa cinematográfica con un combate sigiloso y realista. Sigue a dos Layla y Cross, dos agentes enemigos que deberán unirse para hacer frente a una amenaza letal.

Epic Games ha desvelado un nuevo juego de acción y aventura en un mundo abierto para un solo jugador. gen Atlas se enmarca en un planeta abandonado, donde el protagonista deberá enfrentarse a robots de tamaño colosal y retomar un proyecto de terraformación. Lo firma el Fumito Ueda, creador de ICO, Shadow of the Colossus y The Last Guardian.

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La franquicia RPG Guild Wars, de ArenaNet, llegará a PC y PlayStation 5, con una nueva entrega con la que busca redefinir el género con un enfoque más dinámico, que permitirá jugar solo o formar un grupo de aventureros.

Bandai Namco Entertainment ha anunciado Gundam Rogue Orbit, que llegará en 2027. Con este título, pretenden ofrecer una nueva visión de la franquicia, que mantendrá la lucha por la humanidad, con una historia cinematográfica y combates intensos, en un nuevo universo.

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Lords of the Fallen II, de CI Games, llegará en 2026 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. En el tráiler compartido se han mostrado nuevos detalles, en esta ocasión centrados en la clase de arma Katana y la región Ysiguen, inspirada en Asia, con elementos como pagodas y dragones.

Alien Isolation 2, de Sega y Creative Assembly, ha mostrado la segunda parte del juego de terror y supervivencia, mantendrá al xenomorfo como enemigo, aunque será más inteligente y peligroso, y se desarrollará en un escenario nuevo, un mundo remoto y hostil.

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Sega también ha anunciado Virtua Figther Crossroads, una nueva entrega de la franquicia de lucha que llegará en 2027 con una propuesta basada en la narración. El trailer ha presentado al luchador Cielo.

Mafia: The Old Country - Man of Honor pone al jugador ante Enzo Favaren y Ennio Salieri en esta expansión que llegará el 14 de octubre, y que mostrará los primeros días de Salieri en Valle Dorata.

Monster Hunter Wilds: Ascendance es otra expansión que llegará en 2027 y que introduce una nueva región en las nubes, con nuevos monstruos, nuevas acciones de cazador y la introducción de las misiones de rango maestro.

RuneScape: Dragonwilds, por su parte, saldrá del acceso anticipado en Steam el próximo 15 de septiembre, cuando también dará el salto a las consolas, PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Este juego de rol en mundo abierto y cooperativo para hasta cuatro jugadores nos lleva al continente de Ashenfall, donde los dragones han despertado,

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Star Wars: Galactic Racer es una nueva aventura del universo galáctico centrada en la liga de carreras de vainas, en la que Kestar Bool, actual campeón, busca mantener y expandir su dominio, mientras Darius Pax, el fundador, busca aliados entre los pilotos para derrocar al Bool.

Otro título de la franquicia, Star Wars Zero Company, llegará el 27 de agosto con su propuesta de juego de estrategia por turnos ambientado en las guerras clon.

TinyBuild ha anunciado en Last Harbour, un título multijugador de supervivencia en un mundo apunto de colapsar ante la amenaza zombie. Los humanos, cada vez menos numerosos, se refugian en alta mar. Precisamente, el jugador deberá mantener y mejorar la embarcación que los acoge y regresar a tierra en busca de suministros y supervientes.

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Panache Digital Games, el estudio liderado por Patrice Désilets, ha presentado 1666: Amsterdam, una historia en la que los Originales conviven con la humanidad en una aventura que mezcla brujería, exploración e investigación. Cuenta con un prólogo publicado de unos 30 minutos en Steam.

Los anuncios de Summer Game Fest 2026 también incluye el título de terror Saw 3, The Blood of Dawnwalker (3 septiembre), Among Us Story: On Guard, ??Swords of Legends, hot Wheels Unleashed, Sonic Pico Park, Attack on Titan 3, Clutch, Chronicles: Medieval, The Wolf Among Us 2, Stellar Blade: Blood Rain y Mighty Cuphead Adventure.