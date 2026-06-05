La matriz de Foxconn logra ventas récord hasta mayo por la demanda vinculada a la IA

Hon Hai Precision Industry, matriz de Foxconn Technology Group, alcanzó unos ingresos récord de 3,82 billones de dólares taiwaneses (104.370 millones de euros) en los cinco primeros meses de 2026, lo que supone un aumento interanual del 31,8%, gracias al impulso derivado de la demanda relacionada con la IA.

El crecimiento de las ventas de la compañía taiwanesa responsable del ensamblaje de gran parte de los iPhone que se venden en todo el mundo, así como de servidores para Nvidia, incluye una cifra de negocio récord en el mes de mayo, hasta 859.409 millones de dólares taiwaneses (23.480 millones de euros), un 3,3% más que el mes anterior y un 39,6% más que un año antes.

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De cara al conjunto del segundo trimestre, la compañía ha señalado que, si bien es habitualmente una temporada baja, con una transición entre viejos y nuevos modelos de productos, sin embargo anticipa que los racks para IA mantendrán la tendencia de crecimiento.

De tal manera, teniendo en cuenta la visibilidad actual, ha destacado que su desempeño en el segundo trimestre está desarrollándose por encima del sustancial crecimiento previamente anticipado, aunque ha advertido de que sigue siendo necesario vigilar el impacto de la volátil situación económica y geopolítica.

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