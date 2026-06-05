5-1. México golea a una Serbia con mala defensa, ocho días antes de su debut en el Mundial

Toluca (México), 4 jun (EFE).- La selección de México goleó este jueves por 5-1 a la de Serbia con dos goles en propia puerta en un partido amistoso a siete días del debut en el Mundial contra Sudáfrica.

El Tri se impuso con anotaciones de Johan Vásquez, Raúl Jiménez y Luis Chávez, así como lo autogoles de Stefan Bukinac y Adem Avdiv.

Por Serbia convirtió Petar Stanic.

Los mexicanos dominaron en la primera mitad, en la que presionaron al guardameta Filip Stankovic, quien apareció de manera oportuna y salvó de manera reiterada a su equipo.

Brian Gutiérrez, Julián Quiñonez y Raúl Jiménez fallaron con todo a favor y fueron los serbios los que tomaron ventaja, al sacar provecho de una falla de los defensores Jesús Gallardo y Johan Vásquez.

Stanic se hizo de un balón perdido y con un golpe cruzado de pierna derecha puso el 0-1, en el minuto 19.

México mantuvo el dominio. Atacó por ambas bandas, por el centro, sin embargo, volvió a mostrar poca puntería hasta que en el minuto 34, Vásquez empató con un cabezazo.

Cuando estaba a punto de terminar la primera mitad, el lateral Bukinac cometió un error grosero, al disparar al centro de la portería y meter un gol en propia puerta.

El seleccionador de Serbia, Veljko Paunovic, con experiencia en México como entrenador de Guadalajara y Tigres, hizo cambios para tratar de equilibrar el duelo y pronto comenzó a cosechar frutos con llegadas al área.

Bukinac remató de zurda en el minuto 51 y Dejan Zukic, a puerta en el 56, en dos amenazas de los visitantes, que en el 57 recibieron un tercer golpe, con un gol de derecha de Jiménez, quien recuperó un rebote luego de un disparo al palo de Quiñones y lo metió en la red.

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Después de numerosos cambios por uno y otro equipo, el partido perdió ritmo. México amplió la ventaja con otro autogol, de Avdic, en el minuto 72 y un gol de zurda de Chávez en el 90.

El partido fue el último de México antes de debutar el 11 de junio ante Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial.

- Ficha técnica:

5. México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes (Israel Reyes m.59), Johan Vásquez (Luis Romo m.73), Jesús Gallardo (Mateo Chávez m.73); Erik Lira (Edson Álvarez m.46), Álvaro Fidalgo (Luis Chávez m.59), Brian Gutiérrez (Gilberto Mora m.59); Raúl Jiménez (Guillermo Martínez m.58), Julián Quiñones (Alexis Vega m.58), Roberto Alvarado (Orbelín Pineda m.73).

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Seleccionador: Javier Aguirre.

1. Serbia: Filip Stankovic (Veljko Ilic m.61); Nikola Simic, Strahinja Erakovic (Mirko Milikic m.79), Stefan Bukinac (Adem Avdic m.61), Vukasin Durdevic (Ognjen Mimovic m.75); Vanja Dragojevic Njegos Petrovic m.61), Aleksandar Stankovic (Vasilije Kostov, Lazar Randelovic (Veljko Birmancevic m.46), Vladimir Lucic (Kosta Nedeljkovic m.79), Petar Stanic (Dejan Zukic m.46); Nikola Stulic (Mihailo Ivanovic m.46).

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Seleccionador: Veljko Paunovic.

Goles: 0-1, m.19: Petar Stanic. 1-1, m.34: Johan Vásquez. 2-1, m.45+2: Stefan Bukinac, en meta propia. 3-1, m.57: Raúl Jiménez. 4-1, m.72: Adem Avdic, en meta propia. 5-1, m-90: Luis Chávez.

Árbitro: Keylor Herrera, de Costa Rica. Amonestó a Álvaro Fidalgo, Edson Álvarez, Vanja Fragojevic y Dejan Zukic.

Incidencias: Partido amistoso jugado en el Estadio Nemesio Diez, de Toluca.

Toluca (México), 4 jun (EFE).- El seleccionador de México, Javier Aguirre, aseguró hoy que su equipo viene en ascenso y llegará en un buen momento a la Copa Mundial, en la que debutará el próximo 11 de junio contra Sudáfrica.

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"Llevamos preparándonos 20-22 meses; hubo contratiempos en el camino con 12 lesionados a la vez, pero más allá del resultado de hoy, venimos en ascenso, con buen ánimo y físicamente bien", dijo el 'Vasco' en una rueda de prensa, luego de una goleada por 5-1 a Serbia en un amistoso.

En Toluca, México pasó por encima de un rival con mala defensa, que hizo dos autogoles, y fue acosado la mayor parte del tiempo.

Aguirre calificó de 'pendejada' el error de los defensas Jesús Gallardo y Johan Vásquez que puso a Serbia delante con un gol de Peter Stanic en el minuto 19, pero elogió la recuperación de ellos y del resto del equipo, que pronto le dio la vuelta al partido.

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"Se equivocaron, se dieron la mano y adelante", comentó el estratega al referirse a la seguridad que ofrecieron los dos jugadores a partir de su error.

Al referirse a su debut en el Mundial ante los sudafricanos, el estratega confesó tener bien estudiado al rival, pero dijo no tener la alineación titular porque cualquiera de sus 26 jugadores tiene calidad para salir a la cancha en una semana.

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Es una idea poco creíble porque el equipo tiene a varias figuras inamovibles, como los defensas centrales Johan Vásquez y César Montes; el lateral izquierdo Jesús Gallardo y el delantero Raúl Jiménez, y parecen seguros en la alineación el guardameta Raúl Rangel, el centrocampista Erik Lira y el delantero Julián Quiñones.

Aguirre celebró tener un abanico de posibilidades, con figuras capaces de alinear en diferentes posiciones, lo que, según señaló, le da tranquilidad.

"Tengo varias posibilidades, pareja de centrales, dos laterales derechos, dos izquierdos, pivotes, contenciones, de todo. Veremos de aquí a la semana que viene cómo vamos; no tengo desconfianza en uno u otro, todos están igualados, uno con unas características; otros con otras. Para mi juicio puede jugar cualquiera", insistió.

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El técnico minimizó la goleada a Serbia, al decir que más que el triunfo por amplio margen, le importó el funcionamiento y quedó contento con el fútbol desplegado por sus figuras.

A partir de mañana, México se concentrará en su campamento en las afueras de la Ciudad de México, donde concluirá la preparación del duelo con Sudáfrica en la inauguración del Mundial, en el estadio Azteca.

Después, en los otros partidos de su grupo, México enfrentará a Corea, el 18 de junio en Guadalajara; y a la República Checa, el 24 de junio, en el Azteca.