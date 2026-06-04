Paloma Lago, su resurgimiento tras el archivo de su denuncia por agresión sexual: "Estoy feliz, retomando mi vida"

Tras 16 meses guardando un silencio sepulcral, y después del archivo provisional de su denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro de la Xunta de Galicia Alfonso Villares por unos hechos acaecidos presuntamente en su residencia de Ferrol a finales de 2024, Paloma Lago 'resurge de sus cenizas'.

El nacimiento de su primer nieto, Javier -hijo de Javier García Obregón y Eugenia Gil- el pasado 5 de marzo le ha devuelto la sonrisa y le ha dado las fuerzas suficientes para tomar la palabra y, en una exclusiva concedida a la revista ¡Hola! hace unos días ha confesado que "esto no ha terminado. Se han dicho muchas cosas que no corresponden con la realidad (...) El juez dicta un sobreseimiento provisional y no un sobreseimiento libre, como solicitaba la defensa del investigado. Eso hubiera dejado el caso completamente cerrado, pero no ha sido así porque, al tratarse de un sobreseimiento provisional, dicha provisionalidad implica la posibilidad de su reapertura con la aparición de nuevas pruebas".

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"Respeto muchísimo a la justicia y a la investigación policial, y así lo hice durante un año y cuatro meses. En este tiempo que he estado en silencio he tenido que escuchar cosas que han sido muy tristes para mí", ha asegurado, afirmando que "he elegido el camino de la verdad. Verdad solo hay una, y verdad judicial, también, y nadie puede pasar por encima y pisotearla".

"Ha sido un proceso muy complicado, lo he pasado muy mal, pero, ya con la fuerza que siempre me ha caracterizado, ahora es tiempo de retomar las riendas de mi vida de nuevo" ha expresado, dejando claro que lo peor ha pasado y estamos ante una nueva Paloma.

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Y después de asistir al bautizo de su nieto este fin de semana en Madrid junto a la familia Obregón al completo, la modelo y presentadora ha reaparecido en la fiesta con la que la firma Lola Casademunt ha celebrado su 45º aniversario este miércoles en Barcelona.

Radiante y con una gran sonrsia, Paloma no ha querido pronunciarse sobre su entrevista en ¡Hola!, pero sí ha confesado que está "todo bien. Estoy feliz de estar hoy en un momento muy especial y retomando mi vida profesional", confirmando que después de casi año y medio alejada del foco mediático está preparada para volver mientras continúa su lucha para reabrir su caso contra Villares.

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