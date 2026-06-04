Colate Vallejo-Nágera, tras su asalto definitivo con Paulina Rubio por la custodia de su hijo: "Estoy muy fuerte"

Colate Vallejo-Nágera se encuentra de nuevo en España tras su tenso reencuentro con Paulina Rubio en la Corte de Miami en el juicio definitivo por la custodia de su hijo Andrea Nicolás, de 15 años. Después de que el menor manifestase ante el juez su deseo de residir en nuestro país junto a su padre, y de que la guardiana que vela por los intereses del niño haya opinado que lo mejor para él sería estar en un internado porque ninguno de sus progenitores es buena influencia en estos momentos debido a su mala relación, que afecta directamente al bienestar del pequeño, será en los próximos días cuando conozcamos la decisión de la Justicia norteamericana.

Los abogados de Colate son optimistas, y después de que el niño haya testificado que quiere vivir con él en Madrid, han demostrado con un completo informe que sería lo más beneficioso para Nico. Al margen de las desavenencias que tiene con su madre, en España tendría un entorno familiar más sólido, su progenitor tiene estabilidad laboral, y el coste de vida es más barato aquí que en Miami, sin contar con el deterioro irremediable que ha sufrido su relación con la cantante mexicana en los últimos tiempos, acusándola de ser agresiva física y verbalmente, y de prohibirle hablar con su padre.

PUBLICIDAD

Después de que su hermana Samantha Vallejo-Nágera haya confesado que confían en la Justicia y estarán de acuerdo con lo que dictamine, aunque confían en que el niño pueda vivir en España con ellos, Colate ha reaparecido en la fiesta del primer aniversario de la firma de moda masculina de su amigo Julián Porras-Figueroa, Black Roan, y aunque discreto sí ha expresado sus esperanzas de tener a Nico pronto con él.

"No puedo estar aquí tanto como me gustaría. Llevo demasiado tiempo fuera este año. Estoy en muchos sitios, a veces hasta en varios sitios a la vez. Mi vida es bastante impredecible y, de hecho, no iba a estar aquí hoy y estoy aquí. No sé mañana dónde estaré, Dios dirá, pero estoy deseando ir a Pedraza porque hace muchísimo que no voy y espero estar pronto ahí con mi hijo" ha confesado, confirmando con una sonrisa que no solo él sino también Samantha -que además de su hermana y gran apoyo es su mejor amiga- y el resto de la familia adoran al niño y están deseando que pueda venir este verano a nuestro país.

PUBLICIDAD

Y aunque no ha querido revelar su impresión sobre su último juicio contra Paulina, sí ha revelado que "ahora estoy muy fuerte. Muy fuerte".