Lucía Rivera rompe su silencio tras su ruptura con Fernando Wagner: "¿Qué te voy a decir?"

Después de tres meses viviendo en Australia para consolidar su carrera internacional como modelo, Lucía Rivera reaparecía en un evento junto a su madre Blanca Romero hace unos días y, entre líneas, dejaba entrever que su relación con Fernando Wagner no atravesaba su mejor momento al revelar que en estos momentos está centrada en su profesión y que sus planes pasan por volver a irse de nuestro país próximamente por motivos laborales.

Ha sido la revista ¡Hola! la que ha confirmado en primicia que la hija de Cayetano Rivera y el financiero mallorquín han puesto punto y final a su historia de amor después de casi dos años juntos. Como ha comentado su entorno cercano, las cosas entre ellos empezaron a enfriarse por la distancia -ya que él reside en Palma de Mallorca- hace un tiempo, y fue con la marcha de Lucía a Sidney cuando se produjo su ruptura definitiva y, a pesar de que se llevan bien, por el momento parece que la reconciliación es imposible debido a sus diferentes ritmos de vida.

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Tras salir a la luz que está de nuevo soltera, la modelo ha asistido a la gala de los 'Elle Style Awards 2026' en el Casino de Madrid y, aunque durante el evento ha evitado atender a la prensa y se ha limitado a posar muy seria en el photocall con un arriesgado diseño con escote arquitectónico y aberturas estratégicas, ha sido al abandonar el lugar cuando ha roto su silencio ante las cámaras para revelar cómo se encuentra tras su ruptura con Fernando.

"Bien, todo muy bien, todo genial" ha comenzado, respondiendo a las preguntas sobre el complicado momento sentimental que está viviendo con un escueto pero rotundo "¿qué voy a decirte? Muy bien, muy bien, centrada en mi trabajo. Venga chicos", dejando claro que ahora su prioridad es su profesión.

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