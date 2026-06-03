Agencias

El presidente anima a votar en las elecciones locales para "no ser gobernados por despreciables"

Guardar
Google icon
Imagen VC7TN7THENCGHF76L7BQZWPLEQ

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha animado este miércoles a votar en las elecciones locales que celebra el país para "no ser gobernados por despreciables", incidiendo en que llamar a la participación no puede ser considerado en ningún caso un mensaje partidista.

"Elijamos a trabajadores capaces y leales. Votemos sin falta. El resultado de renunciar a la política es ser gobernados por las personas más despreciables", ha incidido el mandatario surcoreano en un mensaje en redes en el que ha hecho alusión a la reflexión platónica sobre la participación política.

PUBLICIDAD

Según Lee, esta frase no puede considerarse propaganda electoral destinada a favorecer a un candidato y lo ha comparado con "aconsejar que hay que vivir honradamente y no juntarse con malas compañías". Esto "no es tomar partido ni una difamación contra alguien", ha añadido.

"A menos que una persona se considere a sí misma mala, no tiene motivo para enfadarse por estas palabras, que son una enseñanza sobre la democracia. Incluso un ladrón, aunque por dentro se moleste al oír que robar está mal, normalmente no expresa públicamente su enfado por ello", ha asegurado.

PUBLICIDAD

De esta forma ha pedido a quien considere que estos mensajes son "propaganda electoral", "hablar con su madre o con un maestro de educación infantil o primaria para reflexionar, desde un nivel muy básico, sobre si sus criterios morales y democráticos de juicio son adecuados".

Así ha llamado a tener "sentido común" y "ciudadanía". "La política no debería consistir en insultar a otros ni en buscar beneficios a partir de los fracasos accidentales de alguien, sino en competir por hacerlo mejor", ha subrayado para concluir su llamada a ir a las urnas insistiendo en que está en juego "el futuro y el de las familias". "No renunciemos al voto", ha señalado.

Los ciudadanos están llamados a participar en unas elecciones locales en Corea del Sur, que son las primeras de este tipo desde la crisis de la ley marcial que precipitó la caída del anterior presidente, Yoon Suk Yeol. En estos comicios están en juego, además de cargos municipales, 14 escaños del Parlamento en elecciones parciales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irán acusa a EEUU de violar del nuevo el alto el fuego con sus ataques a un buque y la isla de Qeshm

Irán acusa a EEUU de violar del nuevo el alto el fuego con sus ataques a un buque y la isla de Qeshm

Pashinián y Erdogan debaten asuntos bilaterales en vísperas de elecciones armenias

Infobae

EEUU propone aranceles del 10% o el 12,5% para 60 socios, incluida la UE, por fallos sobre el trabajo forzoso

EEUU propone aranceles del 10% o el 12,5% para 60 socios, incluida la UE, por fallos sobre el trabajo forzoso

El español Rahm y el chileno Niemann, atractivos en el LIV Andalucía de España

Infobae

Mueren cinco policías forales de Navarra en un accidente en Elgoibar (Guipúzcoa)

Mueren cinco policías forales de Navarra en un accidente en Elgoibar (Guipúzcoa)