El Gobierno celebra que la OCDE confirme a España como la gran economía europea que más crece

El Gobierno ha destacado que la última edición del informe 'Perspectivas Económicas' de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) "refuerza el liderazgo" de España en crecimiento económico entre las grandes economías europeas.

En su informe, publicado este miércoles, el 'think tank' de las economías avanzadas proyecta un avance del PIB español del 2,2% en 2026, casi el triple que la media de la zona euro (0,8%) y muy por encima de Alemania (0,7%), Francia (0,7%) e Italia (0,5%).

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Frente a su último informe del pasado mes de marzo, la OCDE ha mejorado en una décima la previsión de crecimiento de España, mientras que mantiene la de 2027 en el 1,7%.

En este sentido, desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han subrayado que España "es la única gran economía de la zona euro cuya previsión se revisa al alza para este año".

Asimismo, el Ministerio español ha destacado la opinión de la OCDE de que el crecimiento de España es equilibrado y la organización internacional atribuye el dinamismo de la economía a la demanda interna, con un consumo privado sostenido por la fortaleza del empleo y una inversión impulsada por los fondos europeos.

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Además, ha señalado el reconocimiento de la OCDE de que las medidas del Gobierno frente al impacto de la Guerra en Irán actúan como amortiguador, conteniendo las presiones inflacionistas por la subida de los precios de la energía.

Por otro lado, el Ministerio ha puesto de relieve que España compatibiliza el mayor crecimiento de las grandes economías con responsabilidad fiscal, ya que la proyección de la OCDE para el déficit es del 2,2% del PIB en 2026, y con la deuda en senda descendente, hasta situarse por debajo del 100% del PIB.

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