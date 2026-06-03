China lamenta la "reanudación de las hostilidades" entre EE.UU. e Irán

Pekín, 3 jun (EFE).- China expresó este miércoles su "profunda preocupación" por la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán y lamentó la "reanudación de las hostilidades", después de que las fuerzas estadounidenses atacaran objetivos en la isla iraní de Qeshm y Teherán respondiera con ataques contra intereses de Washington en Oriente Medio.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning afirmó hoy en una rueda de prensa que la reanudación de los combates "no sirve a los intereses de ninguna de las partes" y pidió a todos los actores implicados que "valoren la oportunidad para la paz", respeten los compromisos de alto el fuego y mantengan el impulso de las negociaciones.

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Mao insistió en la necesidad de resolver las disputas por medios políticos y diplomáticos para lograr "un alto el fuego integral y duradero lo antes posible" y crear las condiciones necesarias para restablecer la paz y la estabilidad en Oriente Medio y la región del Golfo.

Las declaraciones se producen después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmara un ataque contra una estación de control terrestre militar en la isla iraní de Qeshm, una acción que Washington presentó como una medida de "autodefensa" tras el lanzamiento de misiles y drones iraníes hacia varios países vecinos.

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La Guardia Revolucionaria iraní aseguró posteriormente que respondió atacando un buque estadounidense y objetivos militares vinculados a Washington en la región, incluidos emplazamientos en Baréin, aunque el CENTCOM negó que sus instalaciones hubieran sido alcanzadas.

Los nuevos ataques se producen en medio de un aparente estancamiento de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y han vuelto a elevar la tensión en una región clave para el suministro energético mundial, con nuevas subidas de los precios del petróleo y el gas.

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China ha mantenido contactos con las partes implicadas y ha defendido reiteradamente una solución negociada de la cuestión nuclear iraní, en línea con la propuesta de cuatro puntos planteada por el presidente Xi Jinping, al tiempo que ha reiterado su disposición a desempeñar un papel constructivo en favor de la paz y la estabilidad en la región del Golfo. EFE