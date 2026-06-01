SoftBank se convierte en la mayor cotizada de Japón gracias a su apuesta por la IA

SoftBank Group se ha convertido este lunes en la mayor empresa cotizada de Japón, después de que la cotización de sus acciones se haya revalorizado un 14,02% al cierre de la sesión, impulsando su capitalización hasta casi 49 billones de yenes (alrededor de 263.000 millones de euros), superando la del gigante automotriz Toyota.

Los títulos del conglomerado nipón liderado por Masayoshi Son han despedido la sesión de hoy con un nuevo precio récord al cierre de 8.541 yenes, lo que implica una revalorización en lo que va de año del 85%, incluyendo un rally del 70% en su cotización desde el pasado 20 de mayo.

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Esta vertiginosa subida de SoftBank refleja las expectativas en relación con sus apuestas en IA, en particular sobre OpenAI, que ultima su esperado debut bursátil.

Las acciones de SoftBank sufrieron un sustancial castigo durante el pasado otoño, tras desvelar que había liquidado su posición en Nvidia para apostar por OpenAI, lo que hundió la cotización de la firma, que el pasado mes de marzo apenas superaba los 3.500 yenes por título.

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Sin embargo, si bien la valoración de SoftBank ya había ofrecido muestras de mejora tras publicar sus cuentas anuales, el pasado 20 de mayo el diario 'Wall Street Journal' adelantaba que OpenAI estaba avanzando en sus planes para cotizar en otoño con vistas a alcanzar una valoración de alrededor de 1 billón de dólares (861.450 millones de euros), entrando en el ranking de las empresas con mayor capitalización bursátil nada más salir a bolsa.

SoftBank se anotó un beneficio neto atribuido de 5 billones de yenes (27.000 millones de euros) al cierre de su año fiscal, que concluyó el pasado mes de marzo, lo que supone aumentar en un 335% las ganancias de 1,15 billones de yenes (6.220 millones de euros) contabilizadas por la firma en el anterior ejercicio fiscal, gracias a la rentabilidad de inversiones en IA, como la realizada en OpenAI.

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En concreto, la entidad destacó que, al cierre del ejercicio fiscal, la inversión acumulada de SoftBank en OpenAI ascendía a 34.600 millones de dólares (29.806 millones de euros), con un valor razonable de 79.600 millones de dólares (68.571 millones de euros), y plusvalías acumuladas de unos 45.000 millones de dólares (38.765 millones de euros).

Además, el pasado mes de febrero la compañía nipona comprometió otros 30.000 millones de dólares (25.843 millones de euros) para la 'startup' liderada por Sam Altman, que elevarán su participación en OpenAI a casi 65.000 millones de dólares (55.995 millones de euros), lo que representará una participación de aproximadamente el 13% en el creador de ChatGPT.

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