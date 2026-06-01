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Rusia denuncia que la incautación de un buque ruso por parte de Francia "roza la piratería"

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Las autoridades de Rusia han condenado este lunes la incautación de un buque ruso por parte de la Armada de Francia en aguas del océano Atlántico y han recalcado que estas acciones "rozan la piratería", después de que París confirmara el abordaje del petrolero 'Tagor' y lo acusara de intentar esquivar las sanciones para "financiar" la invasión rusa de Ucrania.

"Consideramos ilegales estas acciones. Rozan la piratería internacional", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha incidido en que Moscú "está totalmente en desacuerdo" con que estos pasos "sean dados en total cumplimiento del Derecho Internacional", según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

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En esta línea, la Embajada de Rusia en Francia ha detallado que "las primeras informaciones" apuntan a que el capitán del petrolero 'Tagor' es un ciudadano ruso, antes de pedir al Gobierno francés que "facilite información sobre la posible presencia de rusos entre los miembros de la tripulación".

La legación ha subrayado en un mensaje en redes sociales que París no ha dado por ahora "ninguna respuesta" a su petición de información. "La Embajada no ha recibido notificación alguna por parte de las autoridades francesas sobre las medidas adoptadas sobre este buque", ha apostillado.

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La reacción de Moscú llega horas después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunciara la incautación en aguas del océano Atlántico del petrolero, del que dijo que está "bajo sanciones internacionales" y que zarpó de Rusia. "Nuestra determinación es inquebrantable y absoluta", agregó.

Así, ha subrayado que la operación fue llevada a cabo "en alta mar" y "con apoyo de numerosos socios, entre ellos Reino Unido, en estricto respeto al Derecho del Mar", antes de recalcar que "es inaceptable que los buques eludan las sanciones internacionales, violen el derecho marítimo y financien la guerra que Rusia lleva librando contra Ucrania desde hace más de cuatro años".

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