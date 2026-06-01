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Recuperan el cuerpo de otra víctima del derrumbe de un edificio en Filipinas y elevan a doce los muertos

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Los equipos de rescate han encontrado este lunes un nuevo cuerpo en el derrumbe de un edificio en construcción en la ciudad de Ángeles, en el norte de Filipinas, convirtiéndose en el 12ª víctima mortal de este incidente del pasado 24 de mayo.

Las autoridades han identificado el cadáver de un hombre, elevando así el balance total de muertos. "La Oficina Municipal de Salud puso en marcha de inmediato el proceso de identificación de víctimas de catástrofes necesario para garantizar la correcta gestión de los restos mortales de la víctima", ha declarado el Gobierno local en un comunicado recogido por el portal de noticias Philstar.

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Desde el derrumbe, que afectó a un edificio de nueve alturas en construcción, las autoridades han ido recuperando poco a poco los restos mortales de las varias decenas de personas que se cree que quedaron atrapadas entre los escombros. Este domingo los rescatistas pudieron sacar los restos mortales de otras seis víctimas.

Dos funcionarios del área local de Urbanismo han sido suspendidos de forma preventiva mientras continúa la investigación, mientras que representantes del propietario y del contratista se han dirigido a las familias de las víctimas en las últimas jornadas asumiendo su responsabilidad por el desastre.

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