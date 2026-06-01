Paz Vega, feliz y arropada por sus hijos en el concierto de Bad Bunny tras el tajante desmentido de Orson Salazar

Retomando poco a poco la normalidad tras su polémica separación de Orson Salazar después de 25 años de unión sentimental y profesional y tres hijos en común -una ruptura sobre la que ambos continúan guardando silencio a pesar de las informaciones que apuntan a que el motivo principal sería la mala gestión del venezolano del patrimonio de la actriz, que arrastraría una deuda de más de 2 millones de euros con Hacienda- Paz Vega ha reaparecido con una gran sonrisa en el primero de los diez conciertos que Bad Bunny ofrecerá en el Estadio Metropolitano de Madrid tras su rotundo éxito en sus dos noches en Barcelona.

Ajena a los rumores de que Orson habría sido visto besándose apasionadamente en Ibiza con una morenaza hace unos días -algo que él ha negado rotundamente, dejando claro que lo último en lo que piensa ahora es en rehacer su vida amorosa- la protagonista de 'Lucía y el sexo' se ha evadido disfrutando del espectáculo del puertorriqueño en compañía de sus hijos mayores, Orson Jr. y Ava, y de diferentes rostros conocidos como Cayetana Guillén Cuervo, Álvaro Morte, Hugo Silva, Michelle Jenner o Inma Cuesta.

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Y aunque no ha querido pronunciarse sobre su exmarido, si la cara es el espejo del alma parece que Paz ha dejado sus peores momentos atrás, ya que se la ha visto de lo más sonriente y relajada, presumiendo del apoyo incondicional que tiene tanto en sus hijos como en sus amigos en esta étapa de 'renacimiento' en la que está intentando poner orden en su situación económica volcada en su familia y en su trabajo, ya que a su participación en el especial de leyendas de 'Masterchef Celebrity' que TVE emitirá próximamente -en el que competirá entre otros contra David Bustamante, Anabel Alonso, Santiago Segura, Bibiana Fernández, Pocholo Martínez-Bordiú o Manuel Díaz 'El Cordobés'- se suma el rodaje de su segunda película como directora, 'Ana no', protagonizada por Ángela Molina.