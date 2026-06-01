Mr. Músculo se pone la verde y presenta "La Limpia", el corrido para deshacernos de la mala suerte antes de los partidos

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de junio de 2026

· Con humor, futbol y cábalas, la marca presenta un corrido inspirado en los rituales que los mexicanos hacen antes de ver jugar a México, con la participación de Jonathan dos Santos y Kikín Fonseca.

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En un verano marcado por la pasión futbolera, Mr. Músculo se suma a la conversación con "La Limpia", un corrido creado para acompañar a los mexicanos en los rituales previos al partido y convertir la limpieza en una nueva cábala colectiva para atraer la buena suerte.

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Porque en México, el futbol no empieza con el silbatazo inicial. Empieza horas antes, cuando se prepara la casa, se acomodan los sillones, se alistan las botanas, se busca la playera de la suerte y todos repetimos esa cábala que, por alguna razón, "siempre funciona".

Inspirado en esa emoción colectiva, Mr. Músculo se pone la verde y presenta "La Limpia", una canción original que invita a la afición a preparar la casa, sacudirse la mala suerte y vivir cada encuentro con humor, energía y mucha pasión futbolera.

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Interpretada por El Cuarteto de la Racha, "La Limpia" retoma con un tono divertido y muy mexicano esa mala racha futbolera que la afición conoce bien. A través de una letra llena de humor, guiños futboleros y frases como "limpia, limpia", la canción convierte la idea de hacer una limpia antes de que ruede el balón en una nueva forma de acompañar al equipo desde casa.

El video de "La Limpia" cuenta con la participación de Jonathan dos Santos y Kikín Fonseca, dos figuras emblemáticas del futbol mexicano que, desde sus respectivas trayectorias, conocen de cerca la emoción, la presión y la esperanza que acompañan a cada partido. Ahora, ambos se unen a Mr. Músculo para invitar a la afición a preparar la casa, hacer su propia limpia y vivir cada encuentro con la ilusión de dejar atrás la mala suerte.

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"En mi casa siempre ha estado Mr. Músculo; mi mamá lo usa desde hace años y, de alguna manera, ya es parte de la rutina de toda la vida. Por eso me dio mucho gusto participar en un proyecto que conecta con algo tan mexicano como prepararse para ver un partido y tener todo listo en casa para recibir a la familia, a los amigos y, claro, a la buena suerte", comentó Jonathan dos Santos.

La canción y el video ya están disponibles en plataformas digitales y en los canales oficiales de Mr. Músculo, invitando a la afición a sumarse a este nuevo ritual desde casa.

Con "La Limpia", Mr. Músculo no solo presenta una canción: propone un nuevo ritual colectivo para que los mexicanos preparen su casa, limpien la mala suerte y compartan su propia cábala antes del partido usando #LaLimpia.

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FUENTE Mr. Músculo