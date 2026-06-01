Mamdani "elimina" la hora de dormir para que los niños vean a los Knicks en Finales de NBA

Nueva York, 1 jun (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó este lunes una simbólica orden ejecutiva para "suprimir la hora de dormir" de los escolares de la ciudad para que puedan ver los partidos de los New York Knicks durante las Finales de la NBA, que el equipo neoyorquino disputará por primera vez desde 1999.

Las Finales de la NBA arrancarán el miércoles 3 de junio con el primer partido entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs. El segundo encuentro será el 5 de junio, pero la serie, que se juega al mejor de siete partidos, podría extenderse hasta mediados de junio.

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"¡La hora de dormir queda derogada! Todos podéis ver las finales", dijo Mamdani en la Alcaldía acompañado de varios niños en plena fiebre por el inesperado regreso del equipo a la lucha por el título.

Los menores acompañaron al alcalde en la ceremonia y "firmaron" también el documento con huellas de manos.

La iniciativa, que no tiene efecto legal real, llega en un momento de entusiasmo colectivo en Nueva York por la clasificación de los Knicks a unas Finales de la NBA por primera vez en 27 años.

El equipo neoyorquino solo ha conquistado dos anillos, en 1970 y 1973, y no disputa unas Finales desde 1999, cuando cayó precisamente ante los San Antonio Spurs.

En las últimas semanas, el propio Mamdani ha celebrado las victorias de los Knicks en redes sociales, además de anunciar fiestas para ver los partidos en distintos puntos de la ciudad e incluso ha bromeado sobre los elevados precios de las entradas del Madison Square Garden.

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Las entradas más baratas para ver a los Knicks en el Madison rondan los 3.500 dólares en varios portales de reventa de boletos, lo que convertiría estas Finales en las más cartas de la historia de la NBA, según TickPick. El boleto más barato para un posible sexto partido de la serie, en el que ser podría decidir el campeón de la NBA, sale en torno a los 4.600 dólares. EFE

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