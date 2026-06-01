Amnistía denuncia la represión de los países del Golfo contra la libertad de expresión durante la guerra de Irán

Más de un millar de personas han sido detenidas por las autoridades de los países del golfo Pérsico por expresar su opinión sobre la guerra de Irán o por publicar imágenes de los ataques iraníes contra la región en lo que Amnistía Internacional ha denunciado como una "represión generalizada" contra la libertad de expresión bajo la coartada de la seguridad nacional.

Amnistía señala a los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC): Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Arabia Saudí y Omán como responsables de "criminalizar de manera indiscriminada el intercambio de información", en palabras de su directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Heba Morayef, por motivos prácticamente estéticos, "con el fin de proteger su pulcra imagen de refugios seguros".

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Estas medidas exceden "con creces" los márgenes de maniobra que conceden los estados excepcionales en caso de conflicto y representan un ejemplo más del "habitual enfoque autoritario y de mano dura" que ejercen estos estados, quienes han recurrido a "disposiciones vagamente formuladas y excesivamente amplias de las leyes sobre delitos informáticos, lucha contra el terrorismo y seguridad nacional"

MÁS DE 700 DETENIDOS EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Y QATAR

Emiratos Árabes Unidos y Qatar encabezan la lista de agraviantes: de los más de 1.000 detenidos de los que Amnistía tiene constancia, más de 700 han sido identificados en estos países, a tenor de los confirmado por la ONG especializada en Derechos Humanos, que ha hablado con periodistas, activistas comunitarios, personas con ciudadanía o residencia en países del Golfo, y familiares de personas detenidas para redactar su informe de este lunes.

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Entre el 3 de marzo y el 8 de abril, las autoridades emiratíes anunciaron el arresto y la detención de gran número de personas, al menos 375. Según declaraciones oficiales, se las acusaba de actos como publicar y compartir vídeos u otro contenido visual, ya fuera veraz o falso, conductas no tipificadas como delito en el derecho Internacional.

Por lo que corresponde a Qatar, entre el 28 de febrero y el 9 de marzo habían sido detenidas 313 personas de distintas nacionalidades por grabar y compartir vídeos y hacer circular "información engañosa" y rumores que podrían "agitar a la opinión pública", nada de esto es delito reconocible en la legislación internacional humanitaria.

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RETIRADA DE LA NACIONALIDAD

Otros casos particulares son los de Kuwait y Bahréin, donde las autoridades también han retirado la nacionalidad a algunas personas en represalia por el ejercicio de su libertad de expresión, entre otros motivos. En el caso de Kuwait, las autoridades anunciaron que habían retirado la nacionalidad a más de 1.200 personas mediante un decreto publicado por el emir en el que no figuraban los motivos.

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En Bahréin, donde hasta el 5 de mayo habían sido detenidas más de 303 personas, las autoridades han confirmado procedimientos para retirar la nacionalidad a 69 personas y a sus familias por haber expresado solidaridad y enaltecido "los criminales actos hostiles de Irán" o por "su connivencia con partes externas".

Con el derecho Internacional en la mano, Amnistía recuerda que está terminantemente prohibido retirar la nacionalidad de manera arbitrario y Estados no pueden despojar de ella a una persona ni a sus familiares en castigo por expresar pacíficamente opiniones políticas o presuntas simpatías.

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Incluso en el caso de que las autoridades afirmen que la persona ha participado en actos de hostilidad o violencia, la revocación de la nacionalidad debe basarse en pruebas claras e individualizadas, seguir el debido proceso y cumplir las pruebas de legalidad, fin legítimo y estricta necesidad y proporcionalidad, recuerda Amnistía.

En Arabia Saudí, la represión se ha saldado con tres extranjeros detenidos por sus publicaciones online relacionadas con la guerra; un número ínfimo en comparación con sus países vecinos. Sin embargo, la represión existe en forma de restricciones al acceso a la información o la publicación de opiniones.

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Según Meta, matriz de Facebook, en abril de 2026 Arabia Saudí solicitó a la plataforma que restringiera el acceso a 144 cuentas y páginas de redes sociales por su contenido relacionado con "conflictos geopolíticos regionales, asuntos de seguridad y sátira política" o por "considerarse que vulneraban la sensibilidad religiosa", citando la Ley de Delitos Informáticos.

Un periodista radicado en Riad, bajo condición de anonimato, ha denunciado ante Amnistía Internacional que las restricciones habían mermado mucho su capacidad de identificar testigos y documentar incidentes. "Nadie habla abiertamente sobre lo que está pasando o cómo se sienten", ha declarado. "No sabes cómo está afrontando la gente estas restricciones, ya que se ha impuesto un gran clima de temor que se suma a su miedo a los ataques", concluye.

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