Fráncfort cae un 0,40 % tras el recrudecimiento de las tensiones entre EE.UU. e Irán

Fráncfort (Alemania), 1 jun (EFE).- Fráncfort bajó este lunes un 0,40 % tras el recrudecimiento de las tensiones entre EE.UU. e Irán y la publicación de datos que muestran que la economía alemana se estancó en mayo debido a la subida de los precios y a que la incertidumbre sobre la guerra en Irán frena la demanda.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, bajó un 0,40 % al cierre hasta 25.003,04 puntos.

Irán quiere congelar las negociaciones de paz con EE.UU. en protesta por la escalada de los ataques de Israel al Líbano, según la agencia iraní Tasnim.

Las tensiones entre EE.UU. e Irán se han intensificado tras ataques mutuos y ante el silencio durante el fin de semana del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las negociaciones con Teherán para que termine la guerra.

El barril de crudo brent, de referencia en Europa, se paga por encima de 97,5 dólares, un 7 % más que el viernes.

Los precios del brent cayeron en mayo un 19 %, la mayor bajada desde marzo de 2020.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de Alemania bajó en mayo hasta 50,1 puntos, desde los 51,4 en abril, según S&P.

Estas cifras han sido revisadas al alza respecto al primer cálculo (49,9 puntos).

Si este indicador se sitúa por encima de 50 puntos muestra un crecimiento y si está por debajo una contracción de la actividad industrial.

Las empresas alemanas han reducido personal y aumentado sus precios debido al aumento de los costes.

El fabricante de software para empresas SAP se disparó un 8,1 %, hasta 167,90 euros, impulsado por las ganancias del índice tecnológico estadounidense Nasdaq.

El portal inmobiliario Scout24 subió un 3 %, hasta 74,45 euros, y el distribuidor de químicos Brenntag ganó un 1,3 %, hasta 57,30 euros, pero Bayer cedió un 3,8 %, hasta 35,13 euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall bajó un 6,7 %, hasta 1.207 euros, el de motores para aviones MTU perdió un 3,7 %, hasta 301,80 euros, y el de aviones Airbus cayó un 3,6 %, hasta 173,22 euros. EFE