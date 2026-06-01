El Kremlin califica de "piratería" la intercepción de petrolero de la flota fantasma rusa

Moscú, 1 jun (EFE).- Rusia considera ilegal la intercepción del petrolero Tagor, perteneciente a la flota fantasma rusa y sujeto a sanciones, por parte de la Marina Nacional de Francia, afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al calificar el hecho de "piratería".

"Consideramos estas acciones ilegales, lindan con la piratería internacional. Estamos absolutamente en desacuerdo con las afirmaciones de que esto se corresponda con el derecho internacional", dijo durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que Rusia toma medidas para garantizar la protección de sus bienes "y continuará tomando en consideración esta experiencia negativa".

Francia interceptó este domingo un nuevo petrolero procedente de Rusia sujeto a sanciones internacionales, identificado como Tagor, informó este lunes el presidente francés, Emmanuel Macron, quien subrayó que la determinación del país para hacer cumplir estas medidas es "constante y total".

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Según indicó el jefe de Estado francés en sus redes sociales, la operación la llevó a cabo la Marina Nacional en aguas del Atlántico, en alta mar, con el apoyo de varios socios internacionales, entre ellos el Reino Unido, y en "estricto" cumplimiento del derecho del mar.

Macron consideró "inaceptable" que determinados buques intenten eludir las sanciones internacionales, vulneren las normas marítimas y contribuyan a financiar la guerra que Rusia mantiene contra Ucrania desde hace más de cuatro años.

Asimismo, advirtió que estas embarcaciones, que a su juicio no respetan las normas más elementales de navegación, representan también una amenaza para el medio ambiente y para la seguridad marítima internacional.

Este es el tercer buque ruso de la denominada "flota en la sombra", vinculada al transporte de petróleo ruso, que Francia intercepta en los últimos meses.

El primero fue el petrolero Grinch capturado en el mar de Alborán el 22 de enero de 2026. El segundo caso corresponde al petrolero Deyna, interceptado el 20 de marzo pasado en el Mediterráneo occidental, también sospechoso de operar bajo bandera falsa para transportar crudo ruso sancionado.

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