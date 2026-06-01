El croata Boris Vujcic asume desde este lunes la vicepresidencia del BCE en sustitución de Luis de Guindos

El croata Boris Vujcic asumirá desde este lunes, 1 de junio, la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución del español Luis de Guindos, que ha finalizado su mandato de ocho años.

El croata recibió el aval del Parlamento Europeo a su nuevo cargo el pasado 10 de marzo y posteriormente recibió la aprobación formal del Consejo Europeo para asumir la vicepresidencia del BCE desde este lunes, para un mandato de ocho años no renovable.

PUBLICIDAD

Aunque la designación del presidente, vicepresidente y demás miembros del Comité Ejecutivo del BCE corresponde al Consejo Europeo, el candidato croata sumó también en enero el apoyo del Eurogrupo y de los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin).

El croata, que mañana martes cumplirá 62 años, se convierte así en el lugarteniente de Christine Lagarde en al Consejo de Gobierno del BCE, compuesto por seis miembros.

Vujcic derrotó el pasado 19 de enero a candidatos de diversos países después de que el Eurogrupo le nominase para el cargo.

España no presentó candidatura en la contienda dado que la vicepresidencia del BCE responde a un criterio de rotación entre Estados que hacía improbable la repetición de nacionalidad.

GUINDOS SE DESPIDE INSTANDO A CULMINAR LA UNIÓN BANCARIA

Recientemente, el español Luis de Guindos expresaba su satisfacción por no haber registrado ningún problema relevante para la estabilidad financiera de la zona euro durante sus ocho años en la institución.

"Me enorgullece que, durante mi mandato de los últimos ocho años, no hayamos tenido ningún incidente importante en materia de estabilidad financiera en la zona del euro y eso que hemos atravesado momentos difíciles", resumió Guindos en una conferencia con los medios de comunicación celebrada el pasado 27 de mayo.

PUBLICIDAD

En este sentido, el español destacó la resiliencia demostrada por los bancos europeos, a pesar de haber atravesado durante los últimos ocho años episodios de incertidumbre como la pandemia y la posterior reapertura de la economía, así como la invasión de Ucrania, la vuelta a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump y el cambio de paradigma en las instituciones globales y multilaterales, así como crisis como la de los bancos regionales estadounidenses o el colapso de Credit Suisse.

Desde su llegada al BCE en junio de 2018 y hasta su marcha, Guindos asumió la responsabilidad dentro del directorio del BCE de los asuntos relacionados con Política Macroprudencial y Estabilidad Financiera, así como del área de Gestión de Riesgos.

PUBLICIDAD

De cara al futuro, el ya exvicepresidente del BCE insistió en la importancia de culminar la unión bancaria, ya que, si bien la supervisión de los bancos ha sido positiva en general, "la unión monetaria no está completa".

En particular, el economista español reiteró que, mientras que hay una supervisión única y una resolución única, no se cuenta con una sistema común de garantía de depósitos (EDIS), que considera clave en el futuro y "ahora es el momento de hacerlo".

PUBLICIDAD

De tal modo, mientras que las dudas con respecto a un fondo de garantía común de los depósitos eran comprensibles hace 10 o 15 años, para Guindos la situación actualmente ahora es totalmente distinta, por lo que instó a legisladores, gobiernos, Comisión Europea y Consejo Europeo a aprovechar la resiliencia actual de los bancos en toda Europa para implementar y completar la unión bancaria mediante el sistema común de garantía de depósitos, el tercer pilar de la unión bancaria.