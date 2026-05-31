El OIEA constata un impacto que "encaja" con el de un dron en una turbina de la central nuclear de Zaporiyia

Técnicos del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado este domingo "daños en el exterior de un edificio de turbinas" de la central nuclear de Zaporiyia, controlada por Rusia, aunque situada en territorio ucraniano y ha indicado que el impacto "encaja" con un ataque de un dron.

"Las observaciones del equipo encajan con el impacto de un dron", ha apuntado el OIEA en un comunicado tras las informaciones difundidas el sábado por la dirección de la central sobre un ataque de un dron ucraniano.

En concreto han informado de daños en una trampilla metálica situada a bastante altura y de restos de escombro y de fibra óptica quemada en el suelo.

El equipo del OIEA ha solicitado acceso al edificio dañado, ubicado justo al lado del reactor 6 de la central. Mientras entraban, los especialistas tuvieron que refugiarse por lo que parecían ruidos de un dron y disparos para repeler a estos aparatos, "pero pudieron confirmar con sus equipos de medición que los niveles de radiación en el lugar siguen siendo normales".

PUBLICIDAD

Este mismo domingo las autoridades de la central de Zaporiyia han denunciado un nuevo ataque ucraniano esta vez contra el centro de desplazamientos del complejo que ha destruido ocho vehículos utilizados por el personal de la central nuclear, la más grande de Europa.

"Seis autobuses y dos furgonetas GAZelle han sido destruidos como consecuencia del ataque de hoy. No hay heridos entre el personal", ha informado la central en su cuenta en redes sociales.

Las autoridades rusas advierten de que estos ataques "generan riesgos adicionales para el funcionamiento estable de la central nuclear, dificultan su normal funcionamiento y suponen una amenaza a la seguridad de los trabajadores".

Pese a estos incidentes, las autoridades aseguran que la central está funcionando con normalidad. "La seguridad operativa de la central está completamente garantizada y todos los parámetros de proceso están constantemente monitorizados por personal", ha subrayado.

El máximo responsable del OIEA, Rafael Grossi, advertía el sábado de que el incidente pone en peligro los siete "pilares indispensables" para garantizar la seguridad nuclear durante le conflicto y también los cinco "principios concretos" planteados para la protección de la central de Zaporiyia en particular. "No debe de haber ningún ataque de ningún tipo ni desde ni contra" la central, ha recordado Grossi.

PUBLICIDAD

"Atacar unas instalaciones nucleares es como jugar con fuego", ha advertido Grossi, que ha informado de que el equipo del OIEA presente en Zaporiyia ha solicitado acceso para examinar el edificio de la turbina afectada "de primera mano". "Este sería el primer ataque con dron dentro del perímetro de la central desde abril de 2024", ha recordado.