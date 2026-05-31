Colombia llega a comicios con 80 municipios en riesgo máximo por presión de grupos armados

Bogotá, 31 may (EFE).- Colombia llegó a las elecciones presidenciales de este domingo con 80 municipios en riesgo máximo por presiones de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, advirtió la defensora del pueblo, Iris Marín, quien llamó a la ciudadanía a votar libremente y a confiar en las instituciones electorales.

"Hay varios municipios del país, 80 en un nivel máximo de alerta. En total, con los dos primeros niveles máximos de riesgo, tenemos alrededor de 276 municipios", afirmó Marín tras la apertura de la jornada electoral.

La defensora explicó que muchas de las presiones ejercidas por grupos armados y organizaciones criminales durante la campaña "se han consumado", aunque destacó que hasta el momento la jornada transcurre sin alteraciones graves del orden público.

"Es importante saber que el día de hoy, hasta el momento, no se ha trasladado ninguna mesa de votación por razones de orden público", señaló.

Marín defendió además la transparencia del proceso electoral y pidió confianza en las instituciones encargadas de organizar y vigilar los comicios.

"La Registraduría (entidad encargada de organizar las elecciones) ha sido transparente, ha dado toda la información y tiene actualmente una auditoría internacional en curso" con más de 1.500 observadores electorales, manifestó.

La funcionaria reconoció que la influencia de actores armados estuvo presente durante toda la campaña, pero insistió en que ello no debe impedir el ejercicio democrático de los ciudadanos.

"El llamado del día de hoy es a que la gente vote libremente, que la gente vote a conciencia", expresó.

Aunque la defensora no aclaró cuáles son los municipios con riesgo máximo de alerta, en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo varias localidades de departamentos como Caquetá, Guaviare, Cauca, Chocó y Norte de Santander reportaron exigencias del certificado electoral bajo amenazas, restricciones al transporte de personas vinculadas a campañas políticas y presencia de grupos armados cerca de puestos de votación.

PUBLICIDAD

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. EFE