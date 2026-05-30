Seth Quintero gana el Desafío Ruta 40 impulsado por los combustibles renovables de Repsol

El piloto estadounidense Seth Quintero ha conquistado el Desafío Ruta 40, tercera cita del Mundial de Rally Raid que se ha disputado en Argentina, por delante de su compañero del Toyota Gazoo Racing W2RC, el sudafricano Henk Lategan, que se impuso en la etapa final.

Después de mantenerse en la pelea desde las primeras jornadas, el norteamericano, junto a su copiloto Andrew Short, tomó el liderato en la penúltima etapa y confirmó su victoria en la última, cerrando el rally por delante de su colega de equipo y su copiloto Brett Cummings, que confirmaron el doblete de Toyota.

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Con ello, los DKR GR Hilux, impulsados por los combustibles renovables de Repsol, confirman su buen rendimiento. De esta manera, Quintero asciende a la tercera posición de la clasificación provisional del Mundial en la categoría de coches, con 101 puntos, solo por detrás del líder, el francés Sébastien Loeb (Dacia), con 114 puntos, y del catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), con 111 y que sufrió un pinchazo en esta última etapa y acabó tercero tras las cinco jornadas de competición.

En la clasificación de equipos, sigue mandando The Dacia Sandriders, con 315 puntos, por delante del Toyota Gazoo Racing W2RC, que ocupa la segunda posición con 250 puntos.

El Desafío Ruta 40 volvió a confirmar el papel del rally raid como un laboratorio extremo para la innovación, donde el rendimiento, la eficiencia y la resistencia mecánica son factores decisivos. Un escenario que refuerza la alianza tecnológica entre Repsol y Toyota Gazoo Racing W2RC, afianzada recientemente con la llegada de un motor del DKR GR Hilux que compite en el Mundial de Rally Raids al Technology Lab de Repsol en Móstoles.

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Este hito permitirá seguir profundizando en el desarrollo y validación de combustibles renovables y lubricantes en condiciones reales de máxima exigencia, consolidando una colaboración clave entre ambas compañías en el ámbito de la competición.