Los hispanos en Canadá navegan un mercado laboral que presenta desafíos particulares

Julio César Rivas

Toronto (Canadá), 30 may (EFE).- La comunidad hispana en Canadá se enfrenta al sistema laboral del país sin entender cómo funciona realmente el mercado laboral canadiense, y a pesar de que muchos están perfectamente cualificados, según señalaron expertos en Impulsa 2026, un encuentro celebrado este sábado en Toronto para ayudar a los profesionales.

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El encuentro fue organizado por la Red de Hispanos y reunió a más de un centenar de profesionales en Toronto, con charlas sobre empleo, migración, emprendimiento, salud mental y acceso a la vivienda.

La agenda del evento reflejaba buena parte de las preocupaciones actuales de la comunidad hispanohablante en Canadá: desde cómo conseguir empleos de entre 100.000 y 300.000 dólares canadienses hasta estrategias para acceder a la residencia permanente o superar el “duelo migratorio”.

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“Creo que la comunidad hispana todavía no entiende cómo funciona realmente el sistema canadiense para acceder a posiciones cualificadas”, explicó a EFE Raquel Narvajas, impulsora de la Red de Hispanos y organizadora de Impulsa 2026.

“Mucha gente no sabe que el 80 % de las vacantes no se publica”, añadió al señalar que buena parte del acceso a empleos cualificados depende de contactos, recomendaciones y redes profesionales.

Choque con la realidad

Narvajas describió el choque con la realidad que sufren muchos inmigrantes hispanos al llegar al país. “Venimos pensando que Canadá es un lugar donde rápidamente vas a conseguir un salario de más de 100.000 dólares canadienses. Y sí, existen esos salarios. Pero la cuestión es cómo accedes a esos puestos”, afirmó.

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Según dijo, numerosos profesionales latinoamericanos y españoles llegan con másteres, doctorados y carreras consolidadas en sus países de origen, pero terminan aceptando empleos precarios o alejados de su formación para poder pagar el alquiler y mantenerse económicamente mientras intentan reconstruir su trayectoria profesional.

Esa percepción coincide con datos oficiales del organismo público Estadísticas Canadá (EC).

Un informe publicado en abril señaló que el 32,6 % de los inmigrantes recientes con estudios superiores trabajaban en puestos para los que estaban sobrecualificados, frente al 19,1 % de las personas nacidas en Canadá. Además, el 20,8 % ocupaban empleos no relacionados con su área de estudios.

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Mukhtar Kadiri, orientador profesional y uno de los ponentes de Impulsa 2026, aseguró que la llamada “experiencia canadiense” sigue funcionando en la práctica como una barrera informal para muchos inmigrantes, aunque legalmente las empresas no deberían discriminar por ese motivo.

“Todavía existe ese sesgo”, afirmó Kadiri a EFE. “Pero se puede superar creando una red de contactos y aplicando de forma estratégica a puestos para los que realmente estás cualificado”.

La importancia de las relaciones y la estrategia

Kadiri añadió que muchos inmigrantes llegan al mercado laboral canadiense sin una estrategia clara de búsqueda de empleo.

“Algunas personas intentan ser de todo al mismo tiempo: gerente de proyectos, analista de negocios, vendedor. Eso diluye su perfil”, explicó. También criticó la tendencia de muchos recién llegados a enviar currículos masivamente sin hacer seguimiento posterior ni contactar directamente con responsables de contratación.

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El evento se celebró además en un momento especialmente delicado para el mercado laboral canadiense, con la tasa de desempleo nacional en el 6,9 % en abril, uno de los niveles más alto de los últimos meses, tras la pérdida neta de 18.000 empleos.

La desaceleración económica coincide con un endurecimiento de la política migratoria canadiense.

Tras años de fuerte crecimiento poblacional impulsado por la inmigración y los residentes temporales, el Gobierno federal ha reducido los objetivos de entrada de trabajadores temporales y estudiantes internacionales para aliviar la presión sobre la vivienda y los servicios públicos.

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Para muchos inmigrantes hispanos, ese cambio de clima ha incrementado la sensación de incertidumbre. Impulsa 2026 dedicó varias conferencias precisamente a las nuevas restricciones migratorias y a las vías para obtener la residencia permanente.

Aun así, los participantes insistieron en que Canadá sigue ofreciendo oportunidades para quienes logran adaptarse al funcionamiento local del mercado laboral.

“Si tienes autorización para trabajar y sabes competir inteligentemente, todavía hay oportunidades”, sostuvo Kadiri. Pero advirtió que el mercado se ha vuelto mucho más competitivo y que el éxito depende cada vez más de la capacidad para construir redes profesionales y posicionarse estratégicamente.

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Narvajas cree que la comunidad hispana está entrando en una nueva etapa en Canadá. “Ya no se trata solo de sobrevivir o encontrar cualquier empleo”, dijo. “Mucha gente quiere construir negocios, liderazgo y estabilidad a largo plazo”. EFE

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