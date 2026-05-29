Unai Emery: "Cada conversación que tengo con Guardiola para mí es oro"

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, ha confesado que cada conversación que tiene con el ya extécnico del Manchester City Pep Guardiola "es oro", porque representa "el mayor exponente de la genialidad en el fútbol", y ha desvelado que ha tenido charlas "muy productivas" con él.

"Cada conversación que tengo con Guardiola para mí es oro, me encanta hablar con Guardiola porque es el mayor exponente de la genialidad en el fútbol. Con Iraola también pude compartir una conversación diferente, sobre cómo sentíamos el fútbol", señaló en 'Premier Corner by Guinness 0,0', el espacio de entrevistas de DAZN en el que jugadores y entrenadores españoles analizan el fútbol inglés.

PUBLICIDAD

Además, el técnico vasco reconoció que tiene "mucho respeto" por los ingleses, así como por el los preparadores de otras nacionalidades. "Moyes está haciendo un trabajo fantástico, también Slot en el Liverpool... Hay diversidad en cuanto a entrenadores y también es interesante poder tener conversaciones y conocer diferentes puntos de vista del fútbol", manifestó.

Por otra parte, Emery explicó el "pequeño incidente" que tuvo con el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, después del partido en el que los 'villanos' cayeron 4-1. "Yo le quise saludar muy rápido y él saludó a los técnicos, y entonces yo me fui y se malinterpretó aquello. Me gustaría compartir con Arteta una conversación porque creo que está aportando mucho al fútbol y como entrenador", indicó.

PUBLICIDAD

Eso sí, reconoció que "la cosa ha cambiado mucho" y que ahora la carga de encuentros le deja menos tiempo para hablar con otros colegas de banquillo. "Conocí a Ferguson en el 2009, jugando Champions con el Valencia ante el Manchester United; perdimos en casa 0-1 y empatamos 1-1 en Old Trafford. Ferguson siempre fue muy cariñoso conmigo, muy atento. Me ofreció un vino y lo tomé en Old Trafford. Pero es verdad que en el proceso de los años, cuando ya estuve en el Arsenal, lo pude hacer con muy poquitos entrenadores. Ya no estaba Ferguson", relató.

"Y aquí en el Aston Villa, prácticamente no lo he hecho ninguna vez. Está cambiando, era una buena costumbre. El fútbol va con tanta velocidad que termina un partido y normalmente ya estás analizando lo que tienes después de ese partido. Ya no tengo más que la ocasión de compartir algo después de los partidos, y lo he hecho con varios entrenadores", prosiguió.

PUBLICIDAD

Con quien sí pudo tener más momentos es con Guardiola. "Con Guardiola, después de los últimos partidos que hemos jugado, hemos tenido conversaciones de 10 o 15 minutos muy productivas sobre lo que entiende él y lo que puedo entender de lo que hay que hacer para hacernos un camino aquí en la Premier League. Hablamos de las dificultades de la Premier League, de cómo ganarnos el respeto, y de cómo trabajo yo para hacerme un nombre, un hueco, y para ser capaz de disfrutar con la pasión del fútbol que se vive aquí en Inglaterra. Lo estoy haciendo", expuso.

"Competimos, y competir es antes, durante y después de los partidos. Tenemos muy buena relación y siempre mucho respeto con los entrenadores, también con Iraola. Procuro tener una parte donde pueda relajarme y tener una conversación distendida después de la adrenalina de los partidos", finalizó.

PUBLICIDAD