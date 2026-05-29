Mueren tres personas, entre ellas dos niños, en un nuevo ataque de Israel contra el sur de Líbano

Al menos tres personas, entre ellas dos niños, han muerto este viernes a causa de un nuevo ataque de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado en abril y después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara el martes que sus fuerzas estaban recrudeciendo sus ataques contra el país vecino.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el ataque ha alcanzado la localidad de Al Sharifat, matando a una mujer y a su hija, así como a un niño de nacionalidad siria. Además, 15 personas han resultado heridas, entre ellas tres menores.

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Por su parte, el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, ha emitido a primera hora del día una nueva orden de evacuación, en este caso para la localidad de Ain Qana, en línea con las dictadas durante las últimas semanas contra decenas de localidades, provocando el nuevo desplazamiento de decenas de miles de personas.

"Ante las violaciones del acuerdo del alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbolá, el Ejército se ve obligado a actuar contra él con fuerza", ha dicho en un mensaje en redes sociales. "Todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y sus medios de combate, pone en peligro su vida", ha zanjado.

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Netanyahu aseguró el martes que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.300 personas desde principios de marzo, a pesar de las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando el partido-milicia chií Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

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Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.