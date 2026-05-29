Reducir el impacto ambiental del sistema sanitario pasa por integrar la sostenibilidad en la práctica clínica

El gerente de la Alianza Médica por la Salud Planetaria, Antonio Franco, ha asegurado que impulsar un modelo sanitario más sostenible, con menor impacto ambiental, pasa por hacer "clínica" la sostenibilidad, integrándola en protocolos de uso y en decisiones de compra y proceso con criterios claros y medibles.

"Cuando el clínico y el hospital perciben que mejora la calidad y la eficiencia, la adopción se acelera y el cambio se vuelve sostenible con el tiempo", ha destacado en el III Congreso Nacional One Health, organizado por la Plataforma One Health en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

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Este foro ha abordado, entre otros asuntos, la necesidad de integrar criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones del sistema sanitario, desde la innovación tecnológica hasta la compra pública y la planificación; todo ello sin comprometer la calidad asistencial, la seguridad clínica ni la equidad en salud.

Para ello, Antonio Franco ha insistido en que se debe aplicar una lógica de valor clínico y seguridad. "Reducimos impacto cuando evitamos variabilidad innecesaria, duplicidades y sobreuso, cuando protocolizamos el uso de tecnología según indicación clínica, y cuando mejoramos procesos como mantenimiento, trazabilidad, logística y reutilización allí donde sea seguro", ha detallado para reclamar protocolos clínicos y de proceso que tengan este foco, así como la adecuada capacitación de los profesionales.

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Además de Franco, han participado en este debate, moderado por la vocal de la junta directiva de la Plataforma One Health en representación de la Asociación Española de Bioseguridad, Mª Fabiana Ceide, el secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), Pablo Crespo; el responsable de Salud y Cambio Climático en el Gabinete de la ministra de Sanidad, Héctor Tejero; y la técnica de Innovación y Sostenibilidad en Salud en el Servicio Gallego de Salud (SERGAS), Mª Beatriz Piñeiro.

En un contexto marcado por el cambio climático, la presión sobre los recursos y la necesidad de avanzar hacia modelos más eficientes, resilientes y centrados en la prevención, los ponentes han abordado, desde un enfoque 'One Health', la interdependencia entre la salud humana, el medio ambiente y los sistemas productivos.

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RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS

A lo largo del encuentro, también se ha subrayado la importancia que tiene la formación y la acción colectiva de los estudiantes y jóvenes profesionales en la lucha frente a la resistencia a los antimicrobianos (RAM). Asimismo, se ha profundizado en los avances para el uso prudente de antibióticos, el grado de integración de las dimensiones humana, animal y ambiental, y las dificultades existentes para lograr una implementación homogénea y coordinada en el país.

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La mesa 'Formar y actuar, jóvenes protagonistas en la lucha contra las resistencias antimicrobianas' ha estado moderada por la vocal de la junta directiva de la Plataforma One Health en representación de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Farmacia, Mª José González, y ha contado con el profesional del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal Jerónimo Rodríguez Beltrán; la vicepresidenta de Capacitación y Actividades en IFMSA-Spain, Gala Sedano; la coordinadora del PRAN en el área de Sanidad Animal, Cristina Muñoz; la policy manager de MSD en España, Bárbara Astilleros; y la promotora de la iniciativa MicroMundo de la Universidad Complutense y profesora de Biología y Geología, Blanca Meleiro Rubio.

La policy manager de MSD en España ha resaltado como contribución clave en la lucha frente a la RAM el impulso de la inmunización. "Esto ayuda a frenar la aparición de resistencias y a reforzar un abordaje integral e intersectorial frente a la resistencia antimicrobiana", ha señalado.

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RETOS EN COMUNICACIÓN

Otra mesa de debate se ha centrado en el reto de comunicar el enfoque 'One Health'. Varios ponentes han afirmado que la responsabilidad social de informar sobre salud y medio ambiente recae en todos los actores del sistema, que deben traducir la ciencia a un lenguaje que la población pueda usar para tomar mejores decisiones en su vida diaria.

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Asimismo, han incidido en que la comunicación bajo el enfoque 'One Health' se enfrenta a un ecosistema digital complejo caracterizado por la propagación de bulos informativos en las redes sociales, donde se premian los mensajes cortos y emocionales; junto con algoritmos que tienden a mostrar a los usuarios información que refuerza sus sesgos previos.

El asesor de comunicación del Foro Español de Pacientes, Antonio Manfredi, ha advertido de que, si la comunicación falla, "se puede sentir que las recomendaciones (...) son arbitrarias o impositivas", al tiempo que los pacientes pueden perder adherencia si no comprenden el por qué de una medida de salud pública e, incluso, "el vacío de una comunicación deficiente puede ser llenado rápidamente por teorías simplistas o erróneas".

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Para revertir esta situación, Manfredi y el resto de expertos han sugerido pasar de la información a la comunicación efectiva, esto es, humanizar el mensaje: "No hablar solo de datos o del planeta, sino de cómo esto afecta directamente a la vida cotidiana del paciente y su familia", han explicado.