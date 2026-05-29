La OTAN avisa que está preparada para defender a sus aliados tras la "imprudencia de Rusia" en Rumanía

La OTAN ha condenado este viernes la "imprudencia de Rusia" y ha avisado de que está lista para defender "cada centímetro" de territorio aliado después de que un dron impactara durante la madrugada contra un edificio residencial en la ciudad rumana de Galati, situada cerca de la frontera con Ucrania, en el marco de una nueva oleada de ataques rusos contra infraestructuras ucranianas.

El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha trasladado en una llamada telefónica al presidente de Rumanía, Nicusor Dan, la "solidaridad absoluta de la OTAN" así como sus pensamientos por las personas que han resultado heridas en el incidente, según ha informado el propio jefe de la organización en un mensaje en redes sociales.

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"Le reafirmé que la OTAN está lista para defender cada centímetro del territorio aliado. Seguiremos reforzando nuestra preparación para disuadir y defendernos de cualquier amenaza, incluida la de los drones. El comportamiento temerario de Rusia es un peligro para todos nosotros", ha detallado el también ex primer ministro de Países Bajos.

Rutte ha lamentado que Moscú continúa atacando a civiles e infraestructuras civiles en toda Ucrania, actos que se sumaron anoche a la demostración, "una vez más", de que las implicaciones de su guerra de agresión "no se detienen en la frontera" ucraniana.

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"La guerra de Rusia debe terminar, al igual que el desprecio de Rusia por la seguridad civil. Por nuestra parte, seguiremos reforzando nuestra disuasión y defensa en casa y mantendremos nuestro apoyo a Ucrania mientras se defiende de la agresión rusa", ha concluido el jefe de la OTAN en su mensaje.

LA OTAN CONDENA LA "IMPRUDENCIA" DE RUSIA

Poco antes, en otro mensaje en redes sociales, la portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, se ha hecho eco de que en la madrugada de este viernes un edificio de apartamentos rumano ha sido alcanzado "por un dron mientras Rusia atacaba" y ha condenado la "imprudencia de Rusia".

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"La OTAN continuará fortaleciendo nuestras defensas contra todas las amenazas, incluidos los drones", ha sostenido, detallando que el secretario general de la organización, Mark Rutte, se había puesto en contacto con las autoridades rumanas.

Las declaraciones de la OTAN tienen lugar después de que un dron haya impactado en la madrugada de este viernes contra un edificio de viviendas de Galati, ciudad ubicada en el este de Rumanía y próxima a la frontera con Ucrania, provocando una explosión seguida de un incendio.

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"Un dron entró en el espacio aéreo rumano, fue detectado por el radar en la zona sur de la ciudad de Galati y se estrelló contra el tejado de un bloque de viviendas, provocando un incendio tras el impacto", ha informado el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado.

Este suceso ha coincidido con la reanudación por parte de Rusia de los "ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, en las proximidades de la frontera fluvial con Rumanía", según ha indicado la cartera de Defensa en su misiva.

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Este incidente tiene lugar días después de que un dron ucraniano entrara por error en el espacio aéreo de otro Estado miembro de la OTAN, Estonia, y después de que drones rusos llevaran a Letonia y Lituania a declarar alertas por la posible incursión de estos en sus territorios.