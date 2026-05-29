Íñigo Pérez, el técnico que llevó al Rayo a la final de la Liga Conferencia, dice adiós

Madrid, 29 may (EFE).- Íñigo Pérez, el entrenador que llevó al Rayo Vallecano español a la final histórica de la Liga Conferencia, anunció este viernes que deja el cargo y aseguró que, "más allá de la derrota" por 1-0 ante el Crystal Palace, ha cumplido y se encuentra "verdaderamente en paz".

El técnico navarro efectuó estas declaraciones durante una rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por Raúl Martín Presa, presidente del club.

Pérez, de 38 años, llegó al Rayo Vallecano en febrero de 2024 para sustituir a Francisco Rodríguez, destituido por los malos resultados, y se marcha del equipo madrileño con 113 partidos disputados (44 victorias, 33 empates y 36 derrotas) y con el reconocimiento unánime a su trabajo por parte del vestuario, la directiva y la afición.

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En su comparecencia de hoy, Pérez desveló que tomar la decisión fue "muy difícil".

"Hay bastante más de humano y de amor que de deporte en mi relación con ellos (los jugadores). Esto es difícil pero necesario. Quería saber si soy capaz de volar libre o de que la nostalgia sea una tristeza. A pesar de ser humildes, hemos conseguido hitos y echaré de menos todo lo que pasa aquí”, apuntó.

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"Lo que no hay es un momento concreto en que diga no aguanto más. Soy un privilegiado. La pureza que hay aquí no se encuentra. Necesitas una cantidad de energía muy grande y debe regenerarse de una manera rápida. Y no podía regenerarla tan rápida como hasta ahora. Me entra un temor porque no sé si seré capaz de hacerlo al año siguiente. No podía traicionarme a mí mismo. Veía señales y debía hacerle caso”, subrayó.

El técnico agradeció la confianza del presidente, Raúl Martín Presa, y del resto de la directiva por la apuesta que hicieron por él cuando no tenía experiencia como entrenador "y no era fácil".

Pérez afirmó que tenía "mucha ilusión por conseguir hitos importantes", como fueron la clasificación para Europa y la disputa, este año, de la primera final del club en 102 años de historia, y, además, "generar recuerdos" en la afición.

"Más allá de la derrota del otro día, se ha cumplido y me encuentro verdaderamente en paz", señaló.

El presidente del club le dedicó unas cariñosas palabras, al destacar que Íñigo Pérez "ahora se va siendo mejor entrenador" y desearle "toda la suerte en el futuro".

"Esta es y continuará siendo su casa. Te deseo lo mejor", dijo.

El paso de Íñigo Pérez por el Rayo se resume en tres permanencias en Primera, dos de ellas holgadas, dos octavos puestos en la Liga española y una final de la Liga Conferencia. EFE

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