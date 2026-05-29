El Gobierno lanza el sello de excelencia 'España. Cultura Viva' para impulsar la producción cultural en el mundo

El Gobierno ha presentado este viernes 29 de mayo el nuevo sello de excelencia 'España. Cultura Viva' para la difusión de la cultura española en el exterior, en el marco de la presentación del Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior 2026-2028, en un acto clausurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El objetivo de esta nueva identidad y del sello es, según el plan, reforzar la comunicación exterior de la cutlura española como marca reconocible en el mundo y como sello de excelencia basado en la riqueza y calidad de sus proyectos, así como en la "proyección internacional de los valores democráticos que España transmite a través de su creación cultural". Así, se hace hincapié en la noción de cultura como "bien público global y en la defensa de los derechos culturales y el acceso y participación en la vida cultural".

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"Se busca que la etiqueta España. Cultura Viva sea percibida en otros países como "sello de excelencia", referencia de calidad, creatividad y valor, tanto en productos culturales (cine, literatura, arte, música, gastronmía, moda) como en experiencia y valores viales). El objetivo, según el plan, es que el sello funcione como aval de prestigio que facilite la identificación y demanda de contenidos, actividades y creaciones asociadas a España.

Para generar este impulso, se llevarán a cabo campañas de comunicación global en ferias, festivales, redes sociales, medio internacionales y en alianza con plataformas culturales líderders. Asimismo, se promoverá la certificación de instituciones, productos culturales, festivales o artistas que cumplan con ciertos parámetros de prestigio y excelencia. Se vinculará la marca con figuras de prestigio que sean "embajadores" reconocidos de la cultura española, entre otras medidas.

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Esta nueva identidad es una idea del estudio CLASE de Barcelona y define una identidad común para la cultura española en el exterior: reconocible, utilizable y capaz de aportar coherencia en un ecosistema diverso, según el Gobierno.

"El objetivo es proyectar una presencia compartida, sólida y contemporánea, que funcione a escala internacional sin borrar matices. La cultura española es una constelación en permanente movimiento, donde conviven patrimonio y experimentación, tradición y ruptura", añade el Ejecutivo.

En cuanto a la imagen, el nuevo sello está inspirado inspirado en la riqueza de la cultura española, el brillo del sol y el efecto de radiación y expansión de la energía de las culturas en España a partir de una 'C'.

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Además de este sello, el PNACE contempla promover la proyección internacional de todos los sectores creativos y culturales: visibilidad equitativa y diversidad sectorial; aumentar la exportación de bienes y servicios culturales y la proyección de los creadores y creadoras, gestoras culturales, empresas e industrias; consolidar el nivel de influencia del 'soft power' español; reforzar los lazos e intercambios culturales con otros países; fomentar el multilateralismo a través de la cultura: diplomacia cultural española como herramienta para la paz, el entendimiento y la cooperación; promover los derechos culturales y el acceso a la cultura como bien público mundial; y aumentar el posicionamiento internacional, conocimiento e interés de la creación cultural en español aprovechando la capacidad de impacto del idioma.

Asimismo, persigue incluir y desarrollar el español y sus lenguas cooficiales en escenarios de excelencia: organismos internacionales, instituciones académicas, universidades, ciencia, tecnología, IA, grupos profesionales; fortalecer la cooperación cultural para el desarrollo sostenible, con incidencia en la concepción de la cultura como un derecho humano.

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