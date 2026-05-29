EEUU impide el paso a 115 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del bloqueo

El Mando Central del Ejército norteamericano (CENTCOM) ha informado este viernes de que ya son 115 los buques comerciales que han visto imposibilitado su paso a través del estrecho de Ormuz en lo que son ya más de seis semanas de un cierre perimetral de la zona anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en plenos contactos para poner fin al conflicto.

"Las fuerzas estadounidenses siguen implementando el bloque contra Irán. A fecha del 29 de mayo, 115 embarcaciones de carácter comercial han sido redirigidas para garantizar que no entra ni sale comercio alguno de los puertos iraníes", ha indicado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

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La tensión en el paso de Ormuz sigue latente pese a la tregua indefinida en vigor. A pesar de que el Gobierno estadounidense confirmó el jueves un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por la zona, Washington sigue imponiendo paquetes de sanciones contra buques y entidades por sus vínculos con el comercio de petróleo iraní en un intento por mantener la presión sobre Teherán.

Hasta ahora, las diferencias en las posturas han impedido nuevos cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense mientras que las partes han subrayado que se han producido avances de momento insuficientes para cerrar del todo un acuerdo de cese de las hostilidades.

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