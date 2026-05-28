Un pangolín, peces que capturan a sus presas emitiendo luz o larvas adaptándose para sobrevivir, Premios Illustraciencia

Un pangolín africano amenazado por la caza ilegal, peces anzuelo que atraen a sus presas emitiendo luz y larvas marinas que sobreviven a un medio hostil gracias a ingeniosas adaptaciones, son las protagonistas de los trabajos premiados en la decimotercera edición del certamen internacional 'Illustraciencia', convocada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Asociación Catalana de Comunicación Científica (ACCC).

Entre las cerca de 500 propuestas presentadas, el jurado ha otorgado un premio de 1.000 euros en cada categoría del concurso, Ilustración Científica, Ilustración Naturalista y la modalidad especial Ciencias Marinas 'Luisa de la Vega', así como seis menciones.

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Además, el público ha concedido una mención mediante votación popular y 40 obras han sido seleccionadas para formar parte de una exposición itinerante que iniciará su recorrido el próximo 26 de junio.

Su inauguración será en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), que representa al CSIC en la organización del certamen junto con la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del organismo (VACC-CSIC) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC). La inauguración de la muestra será a las 13.00 horas e incluirá la entrega de premios.

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Los restos óseos del corzo europeo, un liquen formado por una simbiosis compleja entre especies de tres reinos y una planta endémica de Brasil son otros de los fenómenos reflejados en esta edición del Premio Illustraciencia, en la que también abundan las imágenes de animales marinos.

La mención del público y varias menciones del jurado incluyen retratos de un pulpo con concha, una ballena jorobada, un pequeño pez de aguas profundas del Atlántico descrito recientemente y tres especies de peces comerciales que se pueden encontrar en las pescaderías españolas.

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La nueva categoría dedicada a las ciencias marinas, promovida por el IEO-CSIC, ha fomentado que se hayan presentado al certamen muchos trabajos relacionados con el medio marino. Esta iniciativa quiere dar a conocer la obra y la figura de Luisa de la Vega Wetter, ilustradora científica y pionera de las ciencias del mar, y mostrar el valor de los referentes femeninos en la historia de la ilustración científica y de la ciencia.