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Torrejón de Ardoz acogerá el 'Día Olímpico 2026' el próximo sábado 6 de junio

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El Comité Olímpico Español (COE) y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz han presentado este jueves el 'Día Olímpico 2026', una jornada que se celebra anualmente en más de 160 países de todo el mundo y que volverá a recalar en el municipio madrileño el próximo sábado 6 de junio.

El evento se desarrollará en horario de 10.30 a 13.30 horas en el Polideportivo Municipal Joaquín Blume, con el objetivo de promover la práctica deportiva, la salud, el bienestar, el juego limpio, la perseverancia y el respeto.

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A la presentación oficial han acudido el director de Deportes del COE, Ricardo Leiva; el alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro; y la concejala de Deportes de la localidad, Miriam Gutiérrez, quienes han desgranado los detalles de una jornada que volverá a reunir deporte, convivencia y valores olímpicos.

Durante el 'Día Olímpico 2026', tanto jóvenes como adultos podrán disfrutar de múltiples disciplinas deportivas organizadas de forma conjunta con clubes, escuelas deportivas y federaciones. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir nuevos deportes y compartir experiencias junto a deportistas olímpicos de la talla de Saúl Craviotto, Ana Alonso o María Pérez.

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La jornada arrancará con una ceremonia de inauguración inspirada en el espíritu de los Juegos, diseñada para acercar al público la emoción que viven los atletas al representar a España en las grandes competiciones internacionales.

A lo largo de la mañana se sucederán actividades deportivas gratuitas para todos los públicos. Los deportistas olímpicos participantes acompañarán el desarrollo de las mismas, y se habilitará un espacio para firmas y fotografías. Asimismo, la organización hará entrega de camisetas conmemorativas y un diploma para todos los participantes.

El evento cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y la colaboración de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), Coca-Cola y HSN como patrocinadores oficiales del Comité Olímpico Español.

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