Agencias

Operan en España en el vientre materno a un feto que tenía los intestinos fuera del cuerpo

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Barcelona, 28 may (EFE).- Un equipo de los hospitales Sant Joan de Déu y Clínic, en Barcelona (noreste de España), operó a un feto de 700 gramos en el vientre de su madre para resolver una malformación congénita que le provocaba que los intestinos se desarrollaran fuera de su cuerpo, una intervención pionera en Europa.

Seis semanas después de la intervención, el bebé nació sin complicaciones, según explicaron este jueves los facultativos responsables de esta cirugía fetal, del consorcio público BCNatal.

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La malformación que sufría el feto, llamada gastrosquisis, es poco frecuente y consiste en que los intestinos salen de la pared abdominal, situada a la derecha del cordón umbilical, que no se cierra correctamente durante el embarazo.

Por la gravedad del caso, el feto fue operado en el vientre de la madre en la semana 28 de gestación para evitar lesiones irreversibles en el bebé.

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Los médicos que seguían el embarazo de la madre, de 20 años, detectaron la malformación en una ecografía en la semana 20 de gestación.

BCNatal es un consorcio público integrado por los hospitales catalanes Sant Joan de Déu y el Clínic, referente en obstetricia y medicina fetal. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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