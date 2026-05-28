Maroon 5 regresa a México con dos fechas en próxima etapa de gira internacional

Ciudad de México, 28 may (EFE).- La banda estadounidense Maroon 5 anunció este jueves dos fechas para presentar una próxima etapa de su gira internacional ‘Love is like’ en México, aunque se espera que el grupo liderado por el vocalista Adam Levine ofrezca más conciertos para sus seguidores mexicanos.

El primer concierto ocurrirá el 30 de septiembre en el Estadio Harp Helú en la Ciudad de México, mientras que el segundo será en Monterrey (norte) en el Estadio Borregos, según informó la empresa promotora Ocesa en un comunicado.

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También precisó que los boletos para la preventa de esta gira estarán disponibles el viernes 29 de mayo a partir de las 9:00 hora local (15:00 GMT).

Maroon 5 regresa al país tras haber inaugurado la Arena México en Guadalajara (oeste) el año pasado y presentará los éxitos de su más reciente álbum ‘Love is Like’ de 13 canciones, que tiene como tema principal una colaboración con el rapero estadounidense Lil Wayne.

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Entre las colaboraciones también destaca ‘Closer’, con Christopher Comstock, mejor conocido por su nombre artístico Marshmello, así como ‘I Like It’ que resalta por el rap de Sexyy Red.

Según Ocesa, esta próxima etapa llevará a la banda, reconocida por clásicos del pop rock de los 2000 como ‘This Love’ (2004) o temas más contemporáneos como ‘Payphone’ (2012), a América Latina y Europa, al contar con fechas en España, Francia, Reino Unido e Irlanda.

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En Latinoamérica contará con espectáculos en Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. EFE