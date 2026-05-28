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Los hermanos Cerúndolo golpean dos veces

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París, 28 may (EFE).- El menor de los hermanos, Juan Manuel Cerúndolo, dio la gran sorpresa en Roland Garros al tumbar al favorito Jannik Sinner para avanzar a la tercera ronda, donde se unirá a su hermano mayor, Francisco.

Este histórico hito familiar acaparó los reflectores de una jornada argentina en la que también se clasificó Francisco Comesaña, mientras que Román Burruchaga y Facundo Díaz quedaron eliminados.

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En total, serán cinco los argentinos en la tercera ronda, sumando a Thiago Tirante, que se mide este viernes al español Pablo Carreño; y Solana Sierra, rival también mañana de la rumana Sorana Cirstea.

Juanma Cerúndolo, de 24 años, perdía ante Sinner en una soporífera tarde 6-3, 6-2 y 5-1. Hasta que el italiano comenzó a sentirse mal. Calambres, molestias en la cadera, vómitos. El pequeño de los Cerúndolo no desaprovechó la oportunidad para culminar la remontada (3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1) y hacerse un hueco en los noticiarios mundiales.

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"No me resto valor, para nada. De mi parte lo hice muy bien, pero soy realista, estaba a un juego de perder, eso tampoco lo puedo negar. Luché a muerte, pero estaba muy difícil porque (en los dos primeros sets) él estaba siendo muy superior. Yo luché por mantenerme en el partido y lo aproveché", terció el tenista argentino.

Francisco Cerúndolo, de 27 años y que es además la mejor raqueta argentina en Roland Garros, incidió en la defensa de su hermano.

"Por suerte pudo darle la vuelta, no era fácil (...) cuando ves a tu rival con calambres hay muchos jugadores que se quedan esperando, te pones más nervioso y juegas corto. Entonces también un poco de mérito tuvo por el hecho de seguir jugando y haciendo su tenis más allá de cómo se sentía Sinner", indicó.

Fran Cerúndolo hizo los deberes al derrotar al francés Hugo Gaston y se medirá en tercera ronda al estadounidense Zachary Svajda (85º).

Hasta hoy, solo dos veces había sucedido que dos hermanos pasasen a esa instancia en la arcilla parisina durante la era Open: los hermanos Mischa y Alexander Zverev, en 2018; y Gene y Sandy Mayer, en 1979.

Juanma Cerúndolo ha sido además el primer argentino que gana a un número 1 del mundo en un Grand Slam desde que Juan Martín del Potro eliminase a Rafa Nadal en el US Open de 2018. El rival en tercera ronda del tenista argentino es un joven talento español, Martín Landaluce.

Se unió este jueves a la alegría familiar de los Cerúndolo Francisco Comesaña (102º), quien liquidó en cinco sets a un top 20, Luciano Dardieri (17º), por 7-6 (5), 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4, en 4 horas y 10 minutos.

Se quedaron con la miel en la boca Facundo Díaz y Román Burruchaga. El primero desperdició dos bolas de partido y terminó cediendo en segunda ronda del Roland Garros ante el estadounidense Learner Tien, el flamante campeón del torneo de Ginebra, por 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 (4) y 6-3 en tres horas y 59 minutos.

'Burru', por su parte, fue de más a menos ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, sexto del mundo, y acabó por caer por 4-6, 6-0, 7-5 y 6-1 en tres horas y cuatro minutos.

Hijo de Jorge -autor del gol decisivo ante Alemania en 1986 que dio el segundo mundial a Argentina-, el de Buenos Aires se va del torneo tras lograr su primera victoria en un grande, en primera ronda, cuando venció a su compatriota Sebastián Báez, quien abandonó. EFE

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EFE

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