Colombia apunta a "múltiples víctimas", entre ellas menores, en nuevos choques entre 'Mordisco' y 'Calarcá'

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha informado este jueves de "múltiples víctimas fatales", entre las que habría menores de edad, en un nuevo y reciente enfrentamiento entre las disidencias de las FARC lideradas por 'Iván Mordisco' y 'Calarcá' en el departamento de Guaviare, en el sur de Colombia.

"El crudo enfrentamiento criminal habría causado múltiples víctimas fatales, correspondientes presuntamente a integrantes de estos grupos armados ilegales, entre los cuales podría haber menores de edad", ha señalado el ministro colombiano en redes sociales, acusando a estos dos grupos de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

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Los hechos han ocurrido recientemente en el sector de Barranco Colorado, en San José del Guaviare, en medio de la enconada disputa que mantienen las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', y las del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) de Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá' por el control del narcotráfico.

Sánchez ha informado del envío de tropas a "esta remota región" para restablecer la seguridad y "mantener el control institucional", a pocos días de que el país celebre elecciones presidenciales, así como del equipo de Medicina Legal y otras autoridades para poder determinar de manera oficial el número de víctimas mortales.

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El titular de Defensa ha aprovechado también para instar a dejar las armas a quienes integran estos grupos. "Aún están a tiempo de desmovilizarse, salvar sus vidas y regresar a la legalidad", ha dicho Sánchez que, por otra parte, ha prometido que se "neutralizarán con toda la capacidad institucional del Estado" a los responsables.

Guaviare está ubicado en la frontera de las regiones de la Orinoquía y la Amazonía, áreas históricamente en las que han operado primero las FARC y luego grupos que no se sumaron al proceso de paz de 2016. En enero de este año, otro enfrentamiento entre estos grupo dejó una treintena de muertos.

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Este nuevo choque tiene lugar en un momento en el que la Fiscalía presiona al Gobierno de Gustavo Petro de reactivar la orden de arresto contra 'Calarcá', en un intento por avanzar en unas posibles negociaciones de paz. No es el caso de 'Iván Mordisco', quien es ya el hombre más buscado por las autoridades colombianas.