Australia acusa a otra mujer retornada de Siria por vínculos con el Estado Islámico

Sídney (Australia), 28 may.- La Policía Federal Australiana (AFP) acusó este jueves a una mujer de 34 años que regresó desde Siria de pertenecer al grupo yihadista Estado Islámico (EI) y de ingresar en una zona de conflicto declarada, en un nuevo episodio relacionado con el retorno de ciudadanos australianos desde campamentos del noreste sirio.

Según un comunicado conjunto de la AFP, la Policía de Victoria y la agencia de inteligencia australiana ASIO, la mujer comparecerá ante un tribunal de Melbourne (sur) acusada de pertenencia a organización terrorista y de ingresar o permanecer en una zona declarada de conflicto, delitos que contemplan penas máximas de hasta diez años de prisión.

PUBLICIDAD

Las autoridades australianas indicaron que la acusada viajó a Siria entre 2013 y 2014 junto a otras personas "para unirse al EI" y que permaneció detenida desde marzo de 2019 en el campamento de desplazados de Al Hawl, al noreste de Siria y administrado por fuerzas kurdas.

La mujer regresó a Australia desde Líbano en septiembre de 2025 junto a otra mujer.

PUBLICIDAD

La operación policial incluyó registros en viviendas de los barrios de Melbourne de Broadmeadows y Fitzroy North, donde las fuerzas de seguridad incautaron dispositivos electrónicos, documentos, fotografías y un vehículo presuntamente robado que será sometido a análisis forense.

La subcomisionada de Investigaciones de Seguridad Nacional de la AFP, Hilda Sirec, señaló en el comunicado que las investigaciones continúan sobre todas las mujeres adultas retornadas recientemente desde Siria y recordó que en las últimas tres semanas cuatro mujeres fueron acusadas por presuntos delitos relacionados con terrorismo y crímenes contra la humanidad.

PUBLICIDAD

Australia confirmó recientemente que un nuevo grupo formado por siete mujeres y doce menores vinculados al Estado Islámico planea regresar al país, semanas después del retorno de otras cuatro mujeres y nueve menores desde campamentos del noreste de Siria.

El ministro australiano del Interior, Tony Burke, advirtió entonces que cualquier persona implicada en delitos en el extranjero "puede esperar enfrentar todo el peso de la ley" a su llegada.

PUBLICIDAD

El retorno de las llamadas "esposas del EI", mujeres que viajaron años atrás a Siria e Irak para unirse a la organización, continúa generando división en Australia entre quienes defienden su regreso por razones humanitarias y quienes consideran que representan un riesgo para la seguridad nacional.

Por su parte, expertos y organizaciones humanitarias sostienen que mantener indefinidamente a estos ciudadanos en los campamentos sirios vulnera las obligaciones internacionales de derechos humanos y aumenta el riesgo de radicalización. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)