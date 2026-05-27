Claves del acuerdo de Samsung que evitó una huelga histórica pero dejó tensiones internas

Seúl, 27 may (EFE).- Los trabajadores sindicalizados de Samsung Electronics aprobaron este miércoles un acuerdo salarial con la empresa que disipa el riesgo de una huelga sin precedentes, aunque el pacto dejó expuestas discrepancias internas entre los empleados de las divisiones de semiconductores y de productos de consumo.

Estas son las claves del histórico acuerdo que evitó un paro de más de 47.000 trabajadores en el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, el cual, según estimaciones gubernamentales, habría generado pérdidas de miles de millones de dólares, dada la gran dependencia del país asiático de las exportaciones de semiconductores.

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El punto central del pacto es una nueva bonificación especial para la división de soluciones para dispositivos (DS), encargada del negocio de semiconductores, equivalente al 10,5 % del desempeño empresarial de esa área y sin límite máximo de pago.

El sindicato reclamaba inicialmente reservar el 15 % del beneficio operativo para bonificaciones y eliminar el tope existente, que limitaba los incentivos a un máximo equivalente al 50 % del salario anual individual.

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La bonificación especial de DS se pagará íntegramente en acciones propias de Samsung después de impuestos. El esquema tendrá una vigencia de 10 años, hasta 2035, siempre que se cumplan objetivos mínimos de beneficio operativo.

El fondo del bono se repartirá en un 40 % de forma común para toda DS, y en un 60 % según las unidades de negocio que la integran.

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Gracias al acuerdo, los empleados de DS podrían recibir este año entre 210 millones y 600 millones de wones en bonificaciones (140.000 a 400.000 dólares), según estimaciones de la agencia local de noticias Yonhap.

Uno de los puntos más conflictivos, la bonificación para unidades deficitarias de DS, quedó pactado pero diferido: recibirán el 60 % del porcentaje calculado con el fondo común, aunque la regla empezará a regir a partir de 2027.

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El pacto incluye además una subida salarial total del 6,2 % y mejoras en prestaciones sociales, como ayudas por nacimiento de hijos y un programa de préstamos para vivienda.

Aunque el acuerdo fue aprobado con un 73,7 % de votos a favor y una participación del 95,5 %, el resultado desglosado entre los dos sindicatos con derecho a voto mostró una fuerte discrepancia.

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El sindicato mayoritario, que cuenta con unos 57.000 afiliados y fuerte presencia en el área de semiconductores, apoyó el acuerdo con un 80,6 % de votos favorables, mientras que la otra unión, con poco más de 8.000 votantes habilitados, registró solo un 21,1 % de apoyo.

A esas tensiones se suman las acciones legales del sindicato Donghaeng, centrado en empleados de la división DX (móviles, televisores y electrodomésticos), que denunció haber sido excluido de la votación tras abandonar el bloque negociador. La unión solicitó el martes medidas cautelares para suspender la votación y dijo que evaluaba medidas legales adicionales para invalidarla.

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La fractura responde en buena medida a la brecha de bonificaciones. Los trabajadores de DX recibirán bonificaciones de unos 6 millones de wones (4.000 dólares), según Yonhap, muy por debajo de los bonos de la división DS.

El acuerdo evitó una huelga de 18 días, prevista originalmente del 21 de mayo al 7 de junio, a la que estaban llamados más de 47.000 trabajadores y suspendida la semana pasada a última hora. De haberse producido, habría sido el mayor paro en la historia de Samsung Electronics.

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Las negociaciones formales comenzaron en diciembre pasado, mientras que la presión aumentó sobre Samsung Electronics después de que su rival SK hynix pactara el año pasado con su principal sindicato una subida salarial del 6 %, eliminara el tope previo a las primas y acordara destinar el 10 % del beneficio operativo a incentivos.

Los trabajadores reclamaban una retribución que se ajuste a los beneficios históricos que registra la compañía. El fabricante de chips multiplicó casi por seis su beneficio neto en el primer trimestre de 2026, hasta 47,2 billones de wones (unos 31.790 millones de dólares), en comparación interanual, gracias al auge global de la inteligencia artificial (IA).

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La disputa salarial escaló considerablemente en abril, cuando entre 34.000 y 39.000 empleados, según la Policía y los organizadores, se manifestaron frente a la sede de la compañía en Pyeongtaek, en una protesta de una escala sin precedentes en la historia de la firma.

El Gobierno surcoreano terminó actuando como mediador en las negociaciones ante las preocupaciones por las pérdidas multimillonarias que causaría el paro para la economía nacional y el suministro global de chips, que son el principal producto de exportación del país asiático. EFE