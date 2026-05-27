Neymar se pierde el primer entrenamiento con Brasil y pasa por exámenes en una clínica

Teresópolis (Brasil), 27 may (EFE).- Neymar se perdió este miércoles el primer entrenamiento con la selección brasileña y acudió a una clínica de Teresópolis, donde está concentrada la Canarinha, para someterse a "exámenes complementarios", informó la CBF.

El delantero del Santos, uno de los 26 elegidos por el técnico Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, llegó en helicóptero al cuartel general de la pentacampeona del mundo, en la sierra de Río de Janeiro, junto a la mayoría de sus compañeros.

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El primer entrenamiento del combinado 'verdeamarelo' tuvo lugar la tarde de este miércoles, pero Neymar se ausentó del mismo, según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en una nota.

De hecho, el del dorsal 10 fue "trasladado a una clínica de la ciudad para someterse a exámenes complementarios", añadió la entidad, que no ofreció más detalles sobre el estado de salud del atacante.

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La CBF aclaró, además, que "no divulgará ninguna otra información hasta que finalicen las evaluaciones por parte del equipo médico de la selección brasileña".

Del exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain ya se sabía que se estaba recuperando de un edema en la región del gemelo que sufrió el pasado 17 de mayo durante un partido del 'Brasileirão'.

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El Departamento Médico del Santos informó pocos días después a la prensa local que Ney tenía "una pequeña lesión en la pantorrilla", pero que llegaría en perfectas condiciones al inicio de la concentración con Brasil, en Teresópolis.

Desde entonces, los medios brasileños han especulado sobre el alcance de esta nueva lesión del atacante de Mogi das Cruzes, que no juega con la absoluta desde que se lesionó de gravedad en la rodilla en octubre de 2023.

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La presencia de Neymar en la lista de Ancelotti fue toda una sorpresa, pues el técnico italiano nunca le había convocado desde que asumió las riendas de la Canarinha, en mayo de 2025.

Sin embargo, 'Carletto' optó finalmente por llamarle a filas después de observar su progresión física en los últimos meses y de haber conseguido cierta continuidad con la camiseta del Santos, según dijo en rueda de prensa.

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