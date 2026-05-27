Luis Enrique, Kepa y Fabián, españoles con pasado campeón

Madrid, 27 mayo (EFE).- La cita del sábado, en el Puskas Arena de Budapest, el cara a cara por el título más preciado del fútbol internacional, la Liga de Campeones entre el París Saint Germain y el Arsenal, tiene cierto aire 'español', con el pulso en los banquillos y siete futbolistas repartidos entre ambas plantillas.

Al duelo táctico que tengan previsto instaurar Luis Enrique y Mikel Arteta, dos preparadores españoles, se une la presencia de Fabián Ruiz y Dro Fernández, del vigente campeón, y David Raya, Kepa Arrizabalaga, Christian Mosquera, Mikel Merino y Martin Zubimendi, en el Arsenal. Kepa, en dos ocasiones, con el Chelsea y el Real Madrid, y Fabián Ruiz, el pasado año con el Arsenal, son los únicos con el título de la Champions alguna vez en su historial. Junto a Luis Enrique.

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Luis Enrique cuenta con la experiencia. Con dos títulos de la Liga de Campeones como entrenador, con el Barcelona en la temporada 2014-15 y con el PSG el pasado año, cuenta con un currículum cuantioso, plagado de éxitos tanto cuando dirigió al conjunto español como al galo.

Luis Enrique, que el pasado año se erigió en el séptimo preparador que gana este evento con varios clubes, aspira a unirse al inglés Bob Paisley (Liverpool), el francés Zinedine Zidane (Real Madrid) y el español Pep Guardiola (Barcelona, dos y Manchester city), con tres trofeos europeos.

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Para Arteta, la final de la Liga de Campeones es una novedad. Acarició esta posibilidad también el pasado año, cuando llegó hasta semifinales y fue eliminado, precisamente, por el París Saint Germain. Con menos experiencia en los banquillos, cuenta con un título de la Copa de Inglaterra y dos de la Copa de la Liga de Inglaterra. Siempre en el Arsenal donde cumple con su séptimo año.

El centrocampista internacional es, junto al portero suplente del Arsenal Kepa Arrizabalaga, los únicos de los españoles de la final con el título de campeón de la Champions. El andaluz fue titular en la edición del pasado curso, la jugada en el Allianz Arena de Múnich, donde goleó al Inter (5-0). Jugó aquél día 84 minutos. Después fue sustituido por Senny Mayulu. Fue habitual en el equipo titular del París Saint Germain.

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Este año no ha sido el mejor del exjugador del Betis, que sufrió una fisura en la rótula izquierda en enero y hace solo unas semanas que volvió a los terrenos de juego. Ha ganado minutos en los partidos recientes y es un refuerzo notable para la final para Luis Enrique.

Después de varias temporadas en el Barcelona, a donde llegó en el 2022 y donde debutó con el primer equipo de la mano de Hansi Flick en el pasado curso, el joven gallego de 18 años decidió apostar por el vigente campeón de Europa. Rechazó ofertas de renovación del club azulgrana y se marchó al París Saint Germain, convencido por Luis Enrique.

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Campeón de dos ligas, de la española como componente del Barcelona, con el que jugó cinco partidos en la primera vuelta, y también del PSG, con el que ha jugado siete desde que llegó, es considerado con el título de ambos torneos. No es titular el futbolista pero ha dispuesto de minutos con el cuadro parisino. No tendrá, inicialmente, relevancia en la final. Estará en el banquillo. Pero puede tener su oportunidad. La confianza del técnico la tiene.

Nominado al premio de mejor jugador de la temporada en la Premier, algo poco habitual en un portero, David Raya ha sido un hombre básico en el proyecto de Mikel Arteta. El portero catalán, internacional, ha sostenido al conjunto londinense y ha sido clave para que el Arsenal llegue a la final de la Liga de Campeones.

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Internacional por España ha realizado toda su carrera profesional en Inglaterra. Desde el Southport, de quinta división, hasta el Arsenal, donde cumple su tercer año después de brillar en el Brentford con el que subió de la segunda división a la Premier, donde ya está asentado.Tres veces Guante de Oro en la Premier, consecutivamente, de 30 años, puede ser uno de los protagonistas de la final. La Champions y luego el Mundial, premios para David Raya.

El que fuera uno de los porteros más prometedores del fútbol español, internacional, titular con la selección de España durante una época, ha terminado por desvincularse del Chelsea, donde fue de más a menos y terminó con cesiones a otros equipos, como el Bournemouth y el Real Madrid, antes de comprometerse con el Arsenal hasta final del 2028.

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Relegado a los torneos menores, como la Copa o la Copa de la Liga, suplente de David Raya, el vizcaíno de 31 años es el otro de los españoles de la final que cuenta en su palmarés con el título de campeón de la Champions. Kepa tiene dos, aunque ambas sin protagonismo en la final. Como suplente. La primera con el Chelsea, en el 2021, tras vencer en Oporto al Manchester City (0-1), el titular era Edouard Mendy. La otra, como parte del plantel del Real Madrid, en el 2024, en Londres, contra el Borussia Dortmund.

Apunta a su tercer título en la Champions, que no es cualquier cosa. Aunque también, inicialmente, como suplente de David Raya.

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El central internacional español de ascendencia colombiana que reforzó al Arsenal en verano pasado tras su gran temporada en el Valencia, progresa adecuadamente en las filas del plantel de Mikel Arteta aunque tiene por delante a los centrales más reputados de Europa, como William Saliba y Gabriel Magalhaes.

Ha cumplido cuando ha tenido ocasión de saltar al campo y solo en siete ocasiones ha sido titular en la Premier. Su futuro está ligada a una eventual cesión para que crezca pero tiene un futuro envidiable este futbolista tenido en cuenta por Luis de La Fuente que va a vivir su primera final de la Liga de Campeones.

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Ha sido llegar al Arsenal después de una carrera vinculada a la Real Sociedad y pujar por el titulo de la Premier y de la Champions. El centrocampista donostiarra ha sido un jugador clave para Arteta a lo largo de la temporada aunque ha perdido cierto protagonismo en este tramo final del año.

Aún así, será relevante en la final Zubimendi, pivote de los gunners, internacional con España comprometido con el Arsenal hasta el 2030. Ha jugado casi todos los partidos de la temporada. Muy importante para Arteta, su titularidad es una de las incógnitas de la final.

Una de las bajas más importantes para el conjunto londinense que empieza a ver el final del túnel pero que apenas cuenta con opciones de llegar a tono a la final del sábado. Se lesionó el pie derecho en enero pasado y fue operado. Volvió a los entrenamientos hace algunos días aunque no con el grupo. Su presencia en el partido ante el París Saint Germain es precipitada. También para el Mundial, con España, aunque cuenta con más tiempo.

El pasado curso fue uno de los futbolistas decisivos para Arteta en la posición de falso delantero centro. Con gran llegada y acierto. Sus goles fueron decisivos.

Santiago Aparicio