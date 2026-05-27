Laura Escanes desvela cuál es su "mayor tesoro" y deja en el aire una posible colaboración musical con Abraham Mateo

Radiante y con un total look verde oliva que potenciaba su intenso bronceado después de celebrar el 31 cumpleaños de su novio Joan Verdú con una escapada en catamarán a Mallorca este fin de semana, Laura Escanes ha presentado junto a Abraham Mateo la nueva colección de verano de la firma de relojes Viceroy, de la que son embajadores.

Derrochando complicidad con el cantante y dejando en el aire la posibilidad de hacer una colaboración juntos porque, a pesar de que hasta ahora solo ha cantado en catalán, le encanta la música y parece que no se le da nada mal aunque reconoce que "me da mucha vergüenza cantar en público, tengo que estar en confianza", la influencer ha confesado que "cuando tengo algo claro voy a por ello". "Ya me pueden estar diciendo todos que me voy a estampar que no hay manera, que voy directa" se ha sincerado.

PUBLICIDAD

Por suerte, como asegura, "hay que tener a tu escudo" -en su caso sus seres queridos, que siempre se preocupan por ella- "una cama elástica que si sabes que vas a caer van a estar ahí sosteniéndote. Es lo que me ha salvado muchas veces, pero es verdad que soy muy impulsiva"

"Soy muy decidida y en algunos momentos que sí que me he sentido muy perdida" ha revelado, confesando que en su caso la terapia ha sido fundamental, "me ha salvado muchísimas veces. Me ha dado muchas herramientas para cuando han venido otra vez momentos complicados". "Luego también me ha ayudado encontrar huecos para mí, que muchas veces me olvidaba y no tenía esos espacios donde solo me escucho a mí. Hay tanto ruido y tantas opiniones que si dejamos de escucharnos, estamos perdidos" ha afirmado a corazón abierto.

PUBLICIDAD

Lo que más le duele, y su talón de aquiles, su hija Roma (6) -fruto de su relación con Risto Mejide-, que como ha expresado orgullosa "es mi mayor tesoro y lo que más intento proteger. Si me dicen cualquier cosa sobre ella, yo salto pero creo que cualquier madre me va a entender".

También, y aunque no ha hablado sobre él durante el acto, Joan Verdú, con el que mantiene un discreto noviazgo desde finales de 2024 y en el que ha encontrado a su compañero perfecto de vida. Muy romántica, Laura dedicaba una preciosa felicitación al esquiador andorrano en su 31 cumpleaños hace unos días: "Para que nunca acaben nuestras llamadas cuando estamos a distancia, nuestros 'Shanghais', las escapadas a Menorca o a La Ràpita, a Austria o Madrid... para seguir improvisando cada semana para vernos, por más bici juntos, por descubrir más restaurantes, por muchas puestas de sol más... Para que tu idioma inventado sea mío, y el mío sea tuyo. Por ti. Por nosotros. Felices 31, amor mío. ¡Te quiero!" escribía en Instagram presumiendo de lo enamoradísima que está de su chico.

PUBLICIDAD