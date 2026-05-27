British Council y Fundación ONCE se alían para impulsar una movilidad internacional más inclusiva

El British Council y Fundación ONCE han firmado un convenio de colaboración para mejorar la movilidad internacional y las prácticas profesionales de los estudiantes con discapacidad, tanto españoles como británicos.

Con este convenio, las dos entidades se proponen impulsar iniciativas, proyectos y acciones orientadas a la mejora de la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la inclusión y la no discriminación en la educación superior, así como a fortalecer la cooperación académica e institucional entre el Reino Unido y España en ámbitos de interés común.

PUBLICIDAD

Desde esta perspectiva, el documento aboga por promover la participación de estudiantes españoles y británicos con discapacidad en programas de movilidad académica internacional y prácticas profesionales vinculadas a la educación superior, "explorando medidas que faciliten su acceso, participación y los apoyos necesarios".

Igualmente, apuesta porque las dos entidades colaboren en la promoción de "programas accesibles e inclusivos" de aprendizaje y certificación del idioma inglés que favorezcan la participación en ellos de estudiantes con discapacidad.

PUBLICIDAD

Asimismo, British Council y Fundación ONCE quieren impulsar actividades de sensibilización, difusión y diálogo entre instituciones académicas, organizaciones y estudiantes para promover modelos de educación superior más inclusivos y accesibles, además de explorar el desarrollo de proyectos conjuntos y la participación en convocatorias europeas o internacionales relacionadas con la inclusión, la accesibilidad y la internacionalización de la educación superior.

El acuerdo ha sido rubricado en la sede de Fundación ONCE en Madrid por su director general, José Luis Martínez Donoso, y la directora de British Council en España, Sylvia Edvinsson, quienes han destacado la importancia de alcanzar acuerdos como este para mejorar la formación y el empleo de las personas con discapacidad y con ello su plena inserción social.

PUBLICIDAD