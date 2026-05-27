Gustavo, ex chófer de María Teresa Campos, se distancia de Terelu y Carmen Borrego: "Sufrí una decepción tan grande"

Gustavo Guillermo, el ex chófer y hombre de confianza de María Teresa Campos, rompe su silencio en medio de una nueva ola de polémicas que sacuden a la familia Campos. En los últimos meses, la amiga íntima de la presentadora, Meli Camacho, ha anunciado que está preparando un libro junto a Gustavo sobre los últimos 30 años de María Teresa, en el que afirma que "Teresa en los últimos años estaba muy sola" y que solo estaba acompañada de Gustavo y de ella misma, mientras sus hijas "estaban muy pendientes del teléfono, pero no estaban con ella".

En su primera intervención clara, Gustavo deja muy claro que no quiere formar parte de nuevas disputas: "No, es que no quiero nada. O sea, sufrí una decepción tan grande que ellas tendrán su razón, yo sí sé que tengo las mías. Hay un antes y un después de una cosa que pasó y es que, de verdad, no quiero hacer nada". Añade que su prioridad es la tranquilidad: "No, es que no quiero, es que no quiero ni bueno ni malo, quiero estar tranquilo. Seguir con mi vida, qué sé yo, tío. Estoy muy feliz, no quiero ninguna polémica".

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Al ser preguntado por la posibilidad de que Edmundo Arrocet lo presentara como alguien que "tapara" con las chicas, responde: "No, no, se explicó mal, pero bueno. Toda mi vida he sido transparente y no quiero entrar en polémicas". Sobre el libro que ha escrito el humorista y su polémica portada, subraya: "No, no quiere saber nada de él. Insisto, que la deje tranquila, que es lo que se merece ella. Que esté tranquila y que nadie vaya por detrás, ni ahora voy a escribir un libro. No me parece, no me parece".

Sobre las declaraciones de Meli Camacho, que asegura que María Teresa estaba muy sola en sus últimos años y que estaba con ella, con Gustavo y con poco más, él replica: "Bueno, yo solo voy a hablar de mí, yo estaba con ella y he estado con ella hasta el último momento, yo no quiero hablar si ella estaba o no estaba, yo sí he estado hasta el último momento y estoy muy orgulloso y he sido el hombre más afortunado de poder haber estado al lado de, para mí, la más grande".

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Respecto al libro que va a escribir Meli, añade: "Bueno, yo siempre digo que el que quiera escribir, que escriba. Pero, ojo, contando la verdad, ¿no? Todo el mundo está en su derecho y si quieres escribir un libro... Estoy seguro que Meli solo va a contar cosas bonitas de ella". Finalmente, cierra su postura con una frase que resume su deseo: "Mi versión, yo siempre digo, mi versión es la verdad porque es la que yo viví y... y al final, pues yo creo que no hablar es una forma de respetarla, ojo, otra cosa es que salieran infamias y mentiras que ahí sí que saldría a por todas, ¿sabes? Pero yo creo que la forma más bonita de recordar a Teresa es dejándola tranquila".