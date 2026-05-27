Filipinas anuncia múltiples operativos para hallar a socio de Duterte requerido por la CPI

Bangkok, 27 may (EFE).- Las autoridades de Filipinas dijeron este miércoles que emprendieron múltiples operativos para localizar, sin éxito, al senador Ronald 'Bato' dela Rosa, cuyo paradero se desconoce desde el 14 mayo y sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte.

Los equipos de investigación llevaron a cabo cuatro operaciones simultáneas de búsqueda y captura en distintas ciudades del archipiélago, incluida una vivienda en la provincia de Pampanga (en la isla de Luzón, donde está la capital) que, según la prensa local, estaría vinculada a familiares de un senador cercano a Duterte, actualmente detenido en La Haya a la espera de juicio.

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Durante la operación, las autoridades también intentaron localizar una camioneta que presuntamente habría servido para la fuga de Dela Rosa, aunque los agentes no lograron encontrar ni al político ni al vehículo que estaba siendo rastreado.

La Policía Nacional también revocó hoy la licencia de armas de Dela Rosa, exjefe del cuerpo, y ordenó la entrega de las 117 piezas registradas a su nombre, una decisión criticada por su abogado, Israelito Torreon, al defender que no existe ninguna condena ni orden judicial filipina para desarmarlo.

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La semana pasada el Departamento de Justicia encargó a las fuerzas de seguridad del país ejecutar la orden de arresto contra el senador, acusado por la CPI de ser presunto "coautor indirecto" de los crímenes cometidos durante la campaña antinarcóticos en la que fueron asesinadas extrajudicialmente unas 6.000 personas, cifra que oenegés elevan hasta 30.000.

Mientras, la falta de una orden clara del Gobierno para ejecutar el arresto sigue alimentando las especulaciones sobre los cálculos políticos del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., que podría estar sopesando las ventajas e inconvenientes de hacerlo, pues solo ordenó la detención de Duterte tras la ruptura de su alianza con su hija, la vicepresidenta Sara Duterte.

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Dela Rosa reapareció en la política nacional el pasado 11 de mayo para reforzar el poder de su clan político en el Senado, tras siete meses sin personarse en la Cámara. Ese mismo día la CPI hizo pública la orden de arresto, hasta entonces mentenida en secreto.

El senador se atrincheró en el Senado para evitar su detención y tras un sospechoso tiroteo, huyó del mismo el 14 de mayo, para permanecer en paradero desconocido desde entonces. EFE

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